50 گفتمان دینی به مناسبت 9 دی در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر ویسکرمی عصر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی به مناسبت نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت اسلامی با ولایت و اهمیت آن در تاریخ انتخابات ایران اسلامی برنامه های ویزه ای را در نظر گرفته است.

وی از این روز به‌عنوان مصداق عینی ولایتمداری ملت ایران یاد کرد و بین داشت: در این راستا 50 گفتمان دینی با موضوع ولایتمداری و بصیرت در سطح مساجد و مدارس این استان برگزار خواهد شد.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اهمیت برگزاری این گفتمانهای دینی، افزود: واکاوی و بررسی علل و عوامل این حماسه بزرگ برای نسل جوان و نوجوان جامعه امری ضروری و لازم به نظر می رسد.

وی یکی از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی را استمرار ارتباط چهره به چهره با دانش‌آموزان و قشر جوان و نوجوان جامعه و اولویت دادن به بررسی و پاسخگویی شبهات و جریان‌شناسی مسائل و حوادث با محورهای مختلف دانست.

ویسکرمی تصریح کرد: باتوجه به فصل امتحانات مدارس در دی‌ماه این گفتمان‌ها در اوخر آذر ماه برگزار خواهند شد.