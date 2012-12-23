افتخار آفرینی عکاس گلستانی در جشنواره نورث جرسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی، هنری حوزه هنری گلستان با اعلام این خبر گفت: این جشنواره زیر نظر انجمن عکاسی آمریکا PSA و در بخش فوتوژورنالیسم آزاد و علایق انسانی و با حضور عکاسانی از سراسر دنیا برگزار شد، عکاسان کلوپ عکس فوکوس از ایران موفق به دریافت هشت جایزه شدند که خوشبختانه در بین آنها نام داوود عامری و احمد خطیری از استان گلستان به چشم میخورد.
حسین عبدی در ادامه افزود: داوود عامری هنرمند جانباز 70درصد است و تاکنون علاوه بر کسب بیش از 30 عنوان و رتبه داخلی در مسابقات جهانی مختلفی چون؛ آساهی شیمون ژاپن (سه دوره)، لیتوانی، بلژیک، هندوستان، ترکیه، هلند، کره جنوبی، آمریکا، لهستان، آرژانتین، روسیه و ... عناوین متعددی کسب کرده است.
حسین عبدی در جشنواره ادبیات داستانی "سطرهای ناتمام" موفق به کسب مقام نخست شد
دانیال کلاهدوزی در ادامه گفت: حسین عبدی از شاعران و نویسندگان این مرکز در گروه سنی بزرگسال و با خلق اثر داستان کوتاه مقام اول این جشنواره را به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کرد.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی بهشت هیرکان از یک پیروزی ارزشمند در تبریز خبر داد.
دستگیری 2 سارق و کشف 10 فقره سرقت احشام در "گنبدکاووس"
فرمانده انتظامی گنبدکاووس استان گلستان از دستگیری دو سارق و کشف 10 فقره سرقت احشام در اواخر هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ پاسدار محمد علی عسگری با اعلام این مطلب گفت: در پی افزایش سرقت احشام در سطح منطقه مأموران پلیس آگاهی با تشکیل تیمی ویژه تحقیقات در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل سرقت را در دستورکار قرار دادند.
وی گفت: پس از یک هفته کار اطلاعاتی مأموران دو نفر از اعضاء یک باند سرقت در سطح منطقه را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیر کننده دستگیر کردند.
ارسال 144 اثر به جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج
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