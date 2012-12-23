افتخار آفرینی عکاس گلستانی در جشنواره نورث جرسی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی‌، هنری حوزه هنری گلستان با اعلام این خبر گفت: این جشنواره زیر نظر انجمن عکاسی آمریکا PSA و در بخش فوتوژورنالیسم آزاد و علایق انسانی و با حضور عکاسانی از سراسر دنیا برگزار شد، عکاسان کلوپ عکس فوکوس از ایران موفق به دریافت هشت جایزه شدند که خوشبختانه در بین آنها نام داوود عامری و احمد خطیری از استان گلستان به چشم می‌خورد.

حسین عبدی در ادامه افزود: داوود عامری هنرمند جانباز 70درصد است و تاکنون علاوه بر کسب بیش از 30 عنوان و رتبه داخلی در مسابقات جهانی مختلفی چون؛ آساهی شیمون ژاپن (سه دوره)، لیتوانی، بلژیک، هندوستان، ترکیه، هلند، کره جنوبی، آمریکا، لهستان، آرژانتین، روسیه و ... عناوین متعددی کسب کرده است.

حسین عبدی در جشنواره ادبیات داستانی "سطرهای ناتمام" موفق به کسب مقام نخست شد

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان از موفقیت هنرمند گلستانی در جشنواره استانی ادبیات داستانی "سطرهای ناتمام" خبر داد.



دانیال کلاهدوزی در ادامه گفت: حسین عبدی از شاعران و نویسندگان این مرکز در گروه سنی بزرگسال و با خلق اثر داستان کوتاه مقام اول این جشنواره را به همراه لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کرد.

وی افزود: این هنرمند که هم ‌اکنون عهده‌دار مسوولیت واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گلستان است از شاعران و نویسندگان فعال دهه 60 تاکنون است و در جشنواره های مختلفی نیز عناوین متعددی کسب نموده است.

برد شیرین در تبریز/ بهشت با شکست شهرداری به دیدار استقلال می‌رود



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی بهشت هیرکان از یک پیروزی ارزشمند در تبریز خبر داد.

محمود کلانتری گفت: در بازی سختی که مقابل نماینده تبریز داشتیم، موفق به شکست آنها با نتیجه 79 بر 77 شدیم و این پیروزی در خانه حریف را به همه علاقه‌مندان به بسکتبال گرگان تبریک می‌گویم.



دستگیری 2 سارق و کشف 10 فقره سرقت احشام در "گنبدکاووس"



فرمانده انتظامی گنبدکاووس استان گلستان از دستگیری دو سارق و کشف 10 فقره سرقت احشام در اواخر هفته گذشته خبر داد.



سرهنگ پاسدار محمد علی عسگری با اعلام این مطلب گفت: در پی افزایش سرقت احشام در سطح منطقه مأموران پلیس آگاهی با تشکیل تیمی ویژه تحقیقات در خصوص شناسایی و دستگیری عوامل سرقت را در دستورکار قرار دادند.



وی گفت: پس از یک هفته کار اطلاعاتی مأموران دو نفر از اعضاء یک باند سرقت در سطح منطقه را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیر کننده دستگیر کردند.



ارسال 144 اثر به جشنواره استانی ادبیات داستانی بسیج

معاون فرماندار علی آبادکتول از ارسال 144 اثر به جشنواره استانی ادبیات داستانی با عنوان سطرهای ناتمام خبر داد و گفت: از این تعداد 121 اثر به بخش داوری راه یافت.

ابراهیم احمدی،هدف این جشنواره را آشنایی مردم با ارزش های ملی، شعار سال، سمت و سو دادن به آثار ادبی و رشد قوه تخیل و ادبیات داستانی، باورها و اعتقادات بومی و محلی اعلام کرد.