خبر گزاري كيودو : كره شمالي تا ماه ژوئن آزمايش هسته اي انجام خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، در اين گزارش كه به نقل ازمنابع ديپلماتيك در اتريش تهيه شده ، آمده است : اين اطلاعات كه توسط عكسهاي ماهواره اي و از درون كره شمالي بدست آمده است نشان مي دهد ، پيونگ يانگ خود را آماده آزمايش يك دستگاه پلوتونيمي در مقياس كوچك مي كند .



اين منابع گفتند : آمريكا از چين خواسته است به كره شمالي تاكيد كند كه اين برنامه را متوقف كند اما هيچ نشانه اي كه نشان دهد پكن چنين كاري را انجام داده است، وجود ندارد .



روزجمعه ، كريستوفرهيل معاون وزير امورخارجه آمريكا در جمع خبرنگاران در سئول گفت يك راكتور پلوتونيومي كره شمالي در يونگ بيانگ نزديك به سه هفته تعطيل شده است و ممكن است عملياتي براي باز فرآوري مواد هسته اي در زير زمين وجود داشته باشد .

درهمين رابطه وزارت دفاع آمريكا مدتي پيش اعلام كرد كه كره شمالي نياز دارد به انزواي خود پايان دهد و به مذاكرات شش جانبه در باره برنامه اتمي آن باز گردد.سخنگوي پنتاگون گفت آمريكا به مذاكرات پاي بند است، تا زماني كه روشن شود آيا بايد آنچه را كه او گام هاي ديگر ناميد بررسي كند يا نه.

سخنگو اين نظر را كمتر از يك روز پس از آن ابراز داشت كه پرزيدنت بوش در يك كنفرانس خبري در كاخ سفيد گفت ايالات متحده و شريكان آن بايد در مورد بلند پروازي هاي اتمي كره شمالي همصدا باشند.

آقاي بوش گفت او نسبت به توانائي پيونگ يانگ در حمله يك اسلحه اتمي و رساندن آن به هدف احساس نگراني مي كند.