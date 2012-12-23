احداث 20خانه عالم در ازنا/ 3000نفر ساعت گفتمان دینی در سلسله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حشمت الله بیاتیاندر این رابطه اظهار داشت:خانه های عالم ازجمله مراکز تقویت کننده برنامههای فرهنگی در نقاط مختلف روستایی هستند.
وی در ادامه به آثار و برکات حضور روحانیون در روستاها اشاره و تصریح کرد: اقامه نمازهای جماعت، پیریزی و بسترسازی فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، برگزاری نشست با جوانان، مشاوره خانواده و برگزاری کلاسهای قرآنی در نقاط روستایی از جمله آثار استقرار روحانیون در محیطهای روستایی است.
حجت الاسلام بیاتیان در ادامه به استقرار و اسکان هت روحانی در خانههای عالم این شهرستان بهصورت دائم اشاره کرد و اظهار داشت: در مناسبتهای مختلف از قبیل رمضان، محرم، صفر و ایام فاطمیه علاوه بر خانه های عالم از دارالمبلغین این شهرستان برای اسکان مبلغین اعزامی استفاده می شود.
3000نفرساعت گفتمان دینی در سلسله برگزار شد
کارشناس امورفرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله گفت: سه هزار نفر ساعت گفتمان دینی در این شهرستان برگزار شد.
علی اکرمی در این رابطه اظهار داشت: طرح گفتمانهای دینی در سطح مدارس از طرحهای موفق سازمان تبلیغات اسلامی است که همگام با نیازسنجی دینی اجتماعی بابرنامهریزی که از قبل انجام شده برگزار میشود.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری با هماهنگی بهعمل آمده سه هزار نفرساعت گفتمان دینی با موضوعات دینی اخلاقی و اعتقدی اجتماعی در سطح مدارس این شهرستان با حضور اساتید بومی شهرستان برگزار شده که با رصد فرهنگی توانستهاست موفقیتهای خوبی را به همراه داشته باشد.
کارشناس امورفرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله اظهار داشت: از آنجا که قسمت اصلی بحث گفتمانهای دینی در قالب بحث دوطرفه پرسش و پاسخ است نوعی شخصیت بخشی آموزشی اجتماعی به دانش آموزان القاء میشود که زمینه رشد و بصیرتافزایی فراهم میکند.
2 هزار جلسه سخنرانی به مناسبت محرم در دلفان برگزار شد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان از برگزاری دو هزار و 0 جلسه سخنرانی به مناسبت ماه محرم در این شهرستان خبر داد.
حجتالاسلام سید نصرت الله موسوی در این رابطه اظهار داشت: در ماه محرم سالجاری 180مبلغ و مبلغه در مناطق مختلف شهرستان دلفان به تبیین فلسفه عاشورا و اهداف قیام امام حسین(ع) پرداختند.
وی افزود: با توجه به بررسیهای بهعمل آمده و گزارشات مبلغین اعزامی دو هزار و 20 جلسه سخنرانی در مساجد و هیئات مذهبی شهر و روستاهای شهرستان دلفان به مناسبت ماه محرم برگزار شدهاست.
حجتالاسلام موسوی در پایان تصریح کرد: موضوعات سخنرانیهای مطرحشده شامل بیان احکام و مسائل شرعی، بازگویی واقعه تاریخی عاشورا، جلسات پرسش و پاسخ، جلسات دعا و نیایش، پیگیری مسائل اجتماعی و فرهنگی، مشارکت و همفکری با روستائیان بوده است.
وی ادامه داد: از دیگر موضوعات سخنرانیها بیان بایستههای عزاداری صحیح و تاریخ اسلام، برپایی جلسات قرآن و تفسیر، بیان احکام الهی، بیان آسیبهای اجتماعی و اخلاقی بوده است.
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