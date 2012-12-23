عملیات ساماندهی جزایر ناز قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید امینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فاز اول عملیات ساماندهی جزایر ناز قشم به منظور توسعه گردشگری این منطقه مهم توریست پذیر خبر داد و افزود: به دلیل موقعیت کم نظیر وسواحل ماسه ای وزیبای این جزایر، روزانه بسیاری از گردشگران از سواحل جزایرناز بازدید می کنند.

وی ادامه داد: با وجود بازدیدهای فراوان، این منطقه مهم گردشگری به جز جاده دسترسی، از هیچکدام از زیرساختهای موردنیاز گردشگران برخوردارنبوده و با برخورداری از زیبایی کم نظیر از دیدگاه کارشناسی یک جاذبه بالقوه به شمار می رود.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: براساس تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم به منظور ایجاد زیرساختهای مناسب، پروژه ساماندهی این جزایر و آماده سازی آن پیش از فرا رسیدن تعطیلات نوروز جهت بازدید گردشگران در دستور کار قرار گرفت.

امینی با اشاره به کیفیت اجرای پروژه عملیات ساماندهی جزایر در خصوص حساسیت فوق العاده و اهمیت اکولوژیکی این منطقه، عنوان کرد: عملیات ساماندهی این جزایر با نهایت دقت و جدیت در حفظ ارزشهای طبیعی و اکولوژیکی این جزایر و توجه کامل به تمامی ظرایف واصول توریسم پایدار در هنگام طرح ریزی انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: در این راستا، مشاوره و همفکری های لازم بابخشهای مختلف سازمان وکارشناسان مجرب وصاحب نظر در خصوص اجرای پروژه صورت گرفته تا ضمن حفظ محیط طبیعی جزایرناز، زیرساختهای لازم نظیر روشنایی، پارکینگ، سرویس بهداشتی، فروشگاههای عرضه خوراکی ها وصنایع دستی را در این منطقه احداث کنیم.

امینی هرگونه عملیات تخریب و دستکاری در محیط طبیعی ومورفولوژی جزایر ناز را رد کرد و گفت: قصدنداریم هیچگونه عارضه مصنوعی و نامتجانس با طبیعت این جزایر را در این سایت ایجاد کنیم و به حیات اقتصادی و شغلی مردمان محلی (صیادان ) آسیبی وارد کنیم بلکه بدنبال افزایش سطح درآمد آنان هستیم.

مدیر صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری قشم با اشاره به روند اجرای پروژه بیان داشت: در حال حاضر عملیات تسطیح سازی فضاهای منتهی به ساحل جزایر، تعریض جاده و زیرسازی پارکینگهای پیش بینی شده توسط مدیریت عمران و خدمات شهری وروستایی در این منطقه آغاز شده به زودی فاز دوم عملیات اعم از ایجاد پارکینگ، راههای دسترسی، فروشگاههای مورد نیاز و نصب حصار و موانع لازم به منظور جلوگیری از فعالیت و مانوردهی خطرآفرین وآسیب رسان خودروهای غیرمسئول ( بویژه در روزهای پایان هفته ) اجرا خواهد شد.

وی در پایان ضمن اشاره به ضرورت همکاری همه واحدهای سازمان، مسئولان و مردم محلی برای اجرای کامل این عملیات، ابراز امیدواری کرد سایت جزایر ناز، ضمن حفظ ارزشهای طبیعی واکولوژیکی خود، در ایجاد شغل ودرآمد برای علاقمندان و فعالان صنعت گردشگری موثرواقع شده و به عنوان یکی از بهترین وجذاب ترین سایتهای جزیره مورد بهره برداری قرارگرفته و موجبات افزایش رضایت گردشگران نیز فراهم شود.