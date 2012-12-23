نتانیاهو رهبر ائتلافی است که هیچ چیز را قبول ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "زیپی لیونی" بار دیگر طی اظهاراتی سیاست های "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به باد انتقاد گرفت. وی گفت: نتانیاهو ائتلافی را رهبری می کند که مخالف هر چیزی هستند: مخالف خدمت، مخالف نظم و مخالف مذاکره.

لیونی با اشاره به سخنان بحث برانگیز "نفتالی بنت" رهبر حزب "بیت هایهودی" در مورد عدم مداخله ارتش اسرائیل در تخلیه شهرک های صهیونیست نشین، یادآور شد: ترکیب نتانیاهو، بنت و اطرافیانش ائتلاف مخالفان را تشکیل می دهد.

وزیر خارجه پیشین اسرائیل ضمن انتقاد از رویکردهای راستگرایانه افراطی در دولت نتانیاهو تاکید کرد وی توجهی به قانون و قضاوت دیگران ندارد.

لیونی با بیان این که وضعیت بوجود آمده قابل تحمل نیست، خواستار ایجاد ائتلافی برای مقابله با ائتلاف نتانیاهو و همپیمانان سیاسی اش شد.