به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر عصر یکشنبه در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر تهدید اصلی دشمن تهدید سخت و نظامی نیست و دشمن رو به تهدیدات نرم آورده است و دشمن فهمیده در جنگ نظامی کاری از پیش نمی‌برد.

وی اضافه کرد: ملت ایران در دفاع مقدس نشان داد که در عرصه نظامی نیز قدرت بالایی دارد و رژیم صهنویستی نیز که بارها ایران را تهدید می کرد و برای حمله به ایران زمان تعیین می‌کرد، در جنگ هشت روزه با غزه مغلوب شد در حالی که حماس از بخش کوچکی از دانش و توانمندی نظامی ایران بهره می‌برد.

معاون راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: رژیم صهیونیستی 70 هزار نیرو را در مرز غزه مستقر کرده بود تا از طریق زمینی مسئله غزه را خاتمه دهد، حماس مقابل این نیروها مقاومت کرد و باعث شد تا با این شکست دو وزیر رژیم صهیونیستی ناچار به استعفا شوند.

وی ادامه داد: با این وجود دشمنان همچنان از هدف خود دست برنداشته‌اند و اهداف خود را به صورت دیگری دنبال می‌کنند که در حال حاضر جنگ نرم را در دستور کار قرار داده‌اند و هدف اصلی آنها ناکارآمد جلوه دادن نظام دینی است.

ذوالقدر افزود: اگر ما در دستگاه‌های دولتی و حکومتی عملکردی داشته باشیم که حکایت از ضعف ما باشد دشمن از این ضعف استفاده کرده و از آن به عنوان ناکارامدی نظام استفاده خواهد کرد و اگر این را به دست بیاورند به هدف خود رسیده‌اند و نیازی به جنگ سخت نخواهند داشت.

وی به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمنان اشاره کرد و ادامه داد: دشمن تلاش دارد با تحریم‌های اقتصادی و واردکردن فشار به مردم، مردم و نظام را از هم دور کند.

معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: اگر هر کسی در هر مسئولیتی که قرار می‌گیرد به خوبی به وظیفه و رسالت خود عمل کند بزرگترین خدمت را به نظام کرده است و امروزه دفاع از کشور و نظام، کارآمد جلوه دادن نظام است.

کاهش 10 درصدی رشد پرونده‌های ورودی به دادسراهای استان بوشهر



ذوالقدر با اشاره به کاهش 10 درصدی رشد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی استان بوشهر، تصریح کرد: در حالی که پیش از این شاهد رشد 22 درصدی افزایش تعداد پرونده‌ها به دادسراهای استان بوشهر بودیم، در حال حاضر این میزان رشد به حدود 12 درصد رسیده است.

وی به وضعیت استان بوشهر در کارکرد دستگاه‌های قضا اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده است، استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و CMS در استان بوشهر به خوبی استفاده شده است و عملکرد مطلوبی را در این بخش شاهد بوده‌ایم.

ذوالقدر به موضوع الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی در استان بوشهر اشاره کرد و با مطلوب توصیف کردن این بخش، خاطرنشان ساخت: در آرشیو پرونده‌های قضائی اقدامات خوبی را شاهد بوده‌ایم و برای امحای پرونده‌های غیر ضروری نیز عملکرد مطلوب بوده است.

وی همچنین با مطلوب توصیف کردن میزان پرونده‌هایی که به سازش منجر شده‌اند، ادامه داد: در مدیریت عمومی نیز دستگاه قضایی استان بوشهر وضعیت خوبی را دارد.

معاون راهبردی قوه قضائیه ارتباط بین بخش‌های مختلف قوه قضائیه را در استان بوشهر خوب ارزیابی کرد و گفت: در مورد میزان رضایت ارباب رجوع نیز احساس می‌کنیم وضعیت استان بوشهر مناسب است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: البته ضعف‌ها و نقایصی نیز در این زمینه وجود دارد که باید برای رفع انها تلاش بیشتری صورت بگیرد.

حجم بالای پرونده های قضایی و کمبود زیرساخت‌ها



رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها و مشکلات در استان بوشهر، بیان داشت: دادگستری استان بوشهر در حال حاضر در زمینه پست‌های مصوب در بخش قضایی با 40درصد کمبود موجه است و 54 درصد نیز در کادر اداری دارای کمبود هستیم.

حیدر بحرانی با اشاره به وجود برخی مشکلات در دستگاه قضایی استان بوشهر، اضافه کرد: حجم بالای پرونده های قضایی، کمبود زیرساخت‌ها، حذف حق مرزی، نبود مجتمع‌های فرهنگی و درمانی در استان بوشهر مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه ساختار دستگاه قضایی در استان بوشهر مربوط به سال 83 است و متناسب با گذشت زمان تغییری حاصل نشده است، ادامه داد: خرید سه هکتار زمین برای ایجاد مجتمع دادگاه تجدید نظر، دادگاه عمومی و انقلاب در بوشهر پیشنهاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: تامین بودجه برای ساخت 50 واحد مسکونی سازمانی، احداث مهمانسرا، کمک به نقدینگی صندوق تعاون دادگستری و اختصاص سهمیه جذب بدون شرکت در آزمون به فرزندان کارکنان و قضات از دیگر مطالبات همکاران دستگاه قضا استان بوشهر است.

لزوم توجه به مسائل انگیزشی و ماندگاری قضات در نقاط محروم



وی ادامه داد: با ایجاد امکانات رفاهی و مساوات در برخورداری شاغلان دستگاه قضا باید زمینه انگیزشی و ماندگاری قضات و کارکنان این قوه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فراهم شود.

بحرانی با بیان اینکه اگر یک قاضی پس از 10 سال خدمت در استان بوشهر به مرکز منتقل شود در مقایسه با فردی که در تهران است و مدت خدمتش نیز یکسان است رتبه کاری وی کمتر می‌شود، گفت: این درحالی است که پرونده های به ارزش 10هزار میلیارد ریالی در عسلویه و کنگان توسط قضات این استان رسیدگی می شود که در تهران نیز چنین پرونده های پیچیده ای وجود ندارد.

وی ادامه داد: برای ساخت مجتمع فرهنگی و تفریحی کارکنان دستگاه قضا در استان بوشهر دو هکتار زمین خریداری شده است اما به دلیل اختصاص نیافتن بودجه با گذشت چند سال همچنان درهاله ای از ابهام است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه 90درصد جمعیت کیفری زندان های استان بوشهر از اقشار متوسط به پایین هستند، ادامه داد: 40درصد آنها به دلیل فقر مالی و مابقی نیز نداشتن دانش حقوقی است.