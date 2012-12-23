کسب سرمایه اجتماعی پلیس در گرو هوشمندی و برخورد کریمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان عصر امروز در همایش سراسری کلانتریها و پاسگاههای فرماندهی انتظامی استان گیلان با اشاره به ایام محرم و صفر افزود: تعمق و تامل در ایام محرم، صفر و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) سعادت فردی را در دنیا و آخرت رقم می زند.

وی همچنین با طرح سئوالی مبنی بر دلیل وقوع قیام امام حسین (ع) و اینکه مقابل یاران امام حسین (ع) چه اشخاصی و از چه نوع تفکری برخوردار بودند، اظهارداشت: دشمنان سید الشهداء خود را دارای صفات برتری دانسته و خیلی از آنها مسائل مذهبی را نیز رعایت می کردند ولی آنچه که موجب بدنامی آنان تا ابد شد، دوری‌شان از امامت و رهبری بوده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور در ادامه به فرصت مهیا شده برای سعادتمندی پلیس اشاره کرد و گفت: فرصت خوبی برای پلیس فراهم است که باید با تلاش و کوشش قدر این ایام را دانست و با تکریم به مردم، رستگاری خود را رقم زند.

وی از فرماندهان پاسگاهها و روسای کلانتریها خواست با کنترل دقیق مجموعه ماموریتی خود، اجازه بی احترامی به ارباب رجوع را به وجود نیاورند.

رادان تصریح کرد: آن چیزی که موجب هموار شدن مسیر ماموریت نیروی انتظامی می شود کسب سرمایه اجتماعی است.

وی در تعریف پلیس هوشمند بیان داشت: پلیس هوشمند باید بداند در چه مواقعی و با چه افرادی برخورد کریمانه و یا برخورد قاطعانه داشته باشد.