مهمترین دلخوشی عماریون این است که مورد تقدیر رهبری قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پناهیان امشب با حضور در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره فیلم عمار ضمن بیان دیدگاه‌های خود درباره سینما توصیه‌هایی به فیلمسازان ارائه کرد.

وی در این مراسم با اشاره به اینکه مطالعه شیوه زندگی دکتر حسابی می‌تواند نسل امروز را با چهره‌های انقلابی آشنا کند، گفت: دکتر حسابی با اینکه فردی سیاسی و حوزوی نبود ولی یکی از سرمایه‌های انقلاب محسوب می‌شود و به همین دلیل به همه شما توصیه می‌کنم داستان زندگی وی را مطالعه کنید.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: انقلاب اسلامی از جنس افرادی چون دکتر حسابیست که در شرایط سخت و با محرومیت به مراتب بالا رسیدند. اگرچه ساخت فیلم بر اساس زندگی شخصیتی چون دکتر حسابی یک ضرورت است ولی خوشحالم که در شرایط کنونی سینمای ایرانی دست هیچ فیلمسازی به کتاب زندگی وی نرسیده است چرا که می‌ترسم با ساخت یک اثر ضعیف چهره این الگوی ارزشمند هم خراب شود.

پناهیان در بخش دیگر صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه جشنواره فیلم عمار یک رویداد ارزشمند هنری است، بیان کرد: من از اینکه جشنواره فیلم عمار که یک جشنواره مردمی است امسال سومین دوره خود را برگزار می‌کند بسیار خوشحالم. جشنواره عمار یک تفاوت عمده با دیگر جشنواره‌های فیلم در ایران دارد آن هم این است که در جشنواره عمار همه شرکت کنندگان به فکر به نمایش درآوردن ارزش‌های انقلاب هستند ولی در جشنواره‌های دیگر بیشتر فیلمسازان به دنبال پربارتر کردن کارنامه هنری خود.

وی در پایان اشاره کرد: من مطمئن هستم بزگترین دلخوشی دست‌ اندکاران و شرکت کنندگان جشنواره فیلم عمار این است که مورد عنایت و تقدیر مقام معظم رهبری قرار بگیرند.