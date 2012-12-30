یک مربی الجزایری به ایران می آید/ کار کردن بدون مربی سخت است

سجاد مرادی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه به دنبال حضور یک مربی خوب دنیا در ایران است، تصریح کرد: مسئولان کمیته ملی المپیک درحال رایزنی برای حضور "سمیرخدار" در ایران هستند. این مربی الجزایری دارای رزومه‌ای بسیار خوب و یکی از بهترین‌های حال حاضر ماده 1500 متر جهان است. به فدراسیون دوومیدانی درخواست حضور این مربی را دادم و آنها هم ضمن موافقت به کمیته ملی المپیک اعلام کردند.

عضو تیم ملی دوومیدانی ایران تاکید کرد: "خدار" برای حضور در ایران ابراز علاقه کرده و تنها موضوع باقی مانده قرارداد اوست. البته یکی از مزیت‌های بزرگ او این است که همزمان در کنارم می‌دود. این امر می‌تواند کمک شایانی به من بکند.

وی با بیان اینکه هر ورزشکاری که مربی نداشته باشد، با مشکلی بزرگی رو به رو است، ادامه داد: "خدار" مربی خوبی است. به مسئولان گفتم که اگر در بازی‌های آسیایی 2014 کره‌جنوبی از سجاد مرادی دو طلا می‌خواهید بهتر است که یک مربی خوب برای من به ایران بیاورید. نبود مربی در روند کاری ما تاثیر گذار خواهد بود و اگر بخواهم نتیجه ایده‌الی به دست بیاورم باید مربی خوبی بالای سرم باشد و کمکم کند.

کاپیتان تیم ملی دوومیدانی در خصوص مصدومیت خود پیش از بازی‌های المپیک 2012 لندن اظهار داشت: پیش از اینکه به بازی‌های المپیک اعزام شوم اعلام کردم که از ناحیه دوقلوی پا دچار مصدوم هستم و قرار نبود به این بازی‌ها بروم اما در هر صورت به لندن رفتم و فکر می‌کنم با تمام این تفاسیر نتیجه خوبی در آنجا به دست آوردم. خدا را شکر مصدومیتم رفع شده است و هم اکنون در اصفهان به همراه برادرم تمرین می‌کنم.

مرادی گفت: هدفم حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان است اما تمام تمرکزم را بر روی بازی‌های آسیایی متمرکز کرده‌ام.