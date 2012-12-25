برای حضور در رقابتهای آسیایی مشکلی نداریم/ وضعیت مبهم مربی خارجی!

خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شرایط تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: حسین پراش را به عنوان سرمربی تیم‌های سرعت انتخاب کردیم و قرار است وی به زودی برنامه‌های خود را به ما ارائه بدهد. البته در حال رایزنی با یک مربی اسلوونیای برای سپردن هدایت تیم‌های ملی استقامت و نیمه استقامت به وی هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به پیش رو بودن مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا، آیا نداشتن سرمربی و برگزار نکردن تمرینات تیم‌های ملی مشکل‌ساز نمی‌شود؟، افزود: متاسفانه این رقابت‌ها در اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود که همین امر ما را با مشکلاتی رو به رو کرده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در توضیح این مسئله اظهار داشت: مسابقات فصل گذشته تازه به اتمام رسیده و رکاب‌زنان باید کمی استراحت کنند. سپس برای فصل آینده بدنسازی کنند اما اینکه بگوییم نبود مربی در روند کاری آنها تاثیرگذار است، خیلی درست نیست؛ زیرا رکاب‌زنان ایران در حال سپری کردن دوران بدنسازی هستند. البته ملی‌پوشان در جریان برنامه‌های ما قرار داشته و براساس آن تمرینات بدنسازی خود را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال به دلیل اینکه مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو داریم، فصل بدنسازی دوچرخه‌سواران کم خواهد بود. البته باید طوری رفتار کنیم که ورزشکاران کشورمان به دلیل یک مسابقه تمام فصل را از دست ندهند.

قمری با اشاره به اینکه در حال رایزنی برای انتخاب یک مربی خوب خارجی برای تیم ملی هستیم و سعی می‌کنیم در این راستا حرکتمان را تسریع بخشیم، تاکید کرد: اگر با این مربی اسلوونیای به توافق دست پیدا کنیم، از حضورش بهره خواهیم برد؛ در غیر این صورت با مربیان ایرانی کار را پیگیری خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به موضوع تعلیق که چندی است پیرامون رشته دوچرخه‌سواری وجود دارد، آیا تیم‌های ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا مشکلی ندارد؟ تصریح کرد: هیچ مشکلی برای شرکت در مسابقات دوچرخه‌‌سواری قهرمانی آسیا نداریم.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران در پایان گفت: چندی پیش از سوی کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا، نامه‌ای به دست‌مان رسید که طی آن از فدراسیون خواسته شده بود، اسامی رکاب‌زنان خود برای شرکت در این رقابت‌ها را اعلام کند. ما هم اسامی حدود 25 رکاب‌زن را به مسئولان برگزاری این مسابقات اعلام کردیم که این مسئله نشان می‌دهد مشکلی برای حضور در این رقابتها نداریم.