به گزارش خبرنگار مهر، نامدار عبداللهیان شب گذشته پس از بازدید از مدارس شهرستان در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از طرح های ویژه در ارتقای سطح آموزشی کشور، اجرای طرح هوشمندسازی مدارس است که با تلاش و همت مسئولان ذیربط، در حال حاضر بخشی از آن عملیاتی شده و تلاشها برای اجرای کامل آن ادامه دارد.

اجباری برای حمایت مالی والدین از مدارس وجود ندارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر وجود اجبار برای حمایت مالی والدین از مدارس، عنوان کرد: طرح هوشمندسازی مدارس، طرحی است که بصورت ملی و در سطح کشور اجرا می شود و هزینه آن از طریق بودجه و اعتبارات تخصیص یافته تامین می شود، لذا در این زمینه هیچ اجباری برای حمایت مالی والدین از مدارس وجود ندار د و مدارس حق دریافت هیچگونه وجه به صورت اجباری را نخواهند داشت.

این مسئول با اشاره به مزاییای این طرح، ادامه داد: تسهیل در یادگیری دروس، ایجاد جذابیت در مدارس، پژوهش محور شدن دانش آموزان و... از جمله فواید و مزایای طرح هوشمندسازی مدارس است که در صورت اطلاع رسانی و آگاه ساختن والدین از این فواید، اولیای دانش آموزان بصورت داوطلبانه به حمایت از مدارس خواهند پرداخت.

هوشمندسازی حداقل دو کلاس در مدارس کل کشور تا پایان سال تحصیلی جاری

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بیان کرد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قصد دارد که تا پایان سال تحصیلی جاری، حداقل دو کلاس در کل مدارس کشور را هوشمند سازد و برنامه ریزی ها بر آن است که با هوشمندسازی حداقل دو کلاس مدارس در هر سال، هرچه سریعتر تمام کلاسهای مدارس کل کشور به فناوری نوین آموزشی مجهز شوند.

وی افزود: در آوزش و پرورش عادی نیز بنا بر همین بوده است اما محدودیت اعتبارات و ناکافی بودن بودجه ها، روند اجرای این طرح در آموزش و پرورش عادی را با کندی مواجه کرده است که به محض رفع محدودیتها و اختصاص اعتبارات کافی، این طرح به طور کامل اجرایی خواهد شد.

دستگاه های دولتی به تکلیف خود در هوشمندسازی مدارس عمل کنند

این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر لزوم همکاری سایر نهادهای دولتی در اجرای این طرح، گفت: بنابر مصوبه دولت، تمام دستگاه های دولتی مکلفند حداقل یک مدرسه در حوزه اجرایی خود را هوشمند کنند و در این راه تاکنون تلاشهای بسیاری از سوی مسئولان صورت گرفته است.

در این مورد، رئیس آموزش و پرورش شهرستان ملارد اضافه کرد: تعامل و وفاق مسئولان ملارد در این زمینه بسیار مطلوب است به طوری که در بخش صفادشت این شهرستان، شهردار و اعضای شورای شهر با همت بسیار بالا، حداقل یک کلاس در تمام مدارس این بخش را با استفاده از اعتبارات نهاد خود، هوشمند کرده اند.

طرح 3-3-6، شروعی برای تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور

عدباللهیان در بخش دیگری در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر چگونگی اجرای طرح 3-3-6 در مدارس، اظهار داشت: طرح مذکور از مهرماه سالجاری در مدارس کل کشور به اجرا درآمده است و در واقع می توان آن را شروعی برای تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور دانست.

وی افزود: طرح 3-3-6، نگاه بسیار مترقی به معلمان، دانش آموزان و حتی خانواده ها داشته است که در این زمینه می توان به نظام رتبه بندی معلمان اشاره کرد، در این طرح معلمان بر اساس یک نظام مترقی، بنابر قابلیتهای خود در ارائه دورس به دانش آموزان، رتبه بندی خواهند شد.

ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر معلمان با اجرای نظام رتبه بندی

این مسئول عنوان کرد: در طرح مذکور معلمان مانند اساتید دانشگاه بر اساس تواناییهای خود در سطوح مختلف دسته بندی و رشد پیدا خواهند کرد و با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین اهداف این طرح، آموزش متعالی دانش آموزان است، معلمان در این راه با تلاش و انگیزه بیشتری گام برخواهند داشت.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور ادامه داد: در طرح تحول بنیادین نظام آموزشی کشور، دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه بسیار مورد توجه توجه و در واقع هدف اصلی بوده است که در این زمینه آمادگی معلمان نقش بسزایی خواهد داشت.

290 اقدام اساسی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین

عبدالهیان گفت: امروز جامعه پذیرفته است که معلمان در صورتی می توانند اهداف آموزشی را تحقق بخشند که جایگاه این قشر از لحاظ کیفی، کمی و شان و... در جامعه ارتقا پیدا کند و به جایگاه اصلی خود برسد.

وی در پایان یادآور شد: تاکنون بیش از 290 اقدام عملیاتی و اجرایی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور صورت گرفته است اما با این وجود هنوز این طرح در مراحل ابتدایی قرار دارد و راهی طولانی برای تحقق کامل اهداف و دستیابی به نظام آموزشی متعالی در پیش است.