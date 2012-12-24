محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درمجموع هفت اثر ویژه ارسالی گروه های برتر تعزیه استانهای مازندران، گیلان و گلستان و یک گروه میهمان از تهران، شش شب در حسینه هدایت (تکیه آملی) اجرا خواهد شد.



وی افزود: در آغاز دهمین سوگواره تعزیه منطقه ای در آمل، مجلس حضرت علی (ع) به سرپرستی احمد ربانی از شهرستان تنکابن و مجلس "حضرت شاهچراغ به سرپرستی علی باقری کله بسی از بابلسر در شب دوم اجرا خواهد شد.



دبیر اجرایی دهمین سوگواره منطقه ای تعزیه آمل ادامه داد: در شب سوم این سوگواره مجلس حضرت علی اکبر به سرپرستی اسدالله شهابی از سوادکوه اجرا می شود.



محمدی با بیان اینکه شب چهارم برگزاری سوگواره منطقه ای تعزیه در آمل، با برگزاری مراسم یادمان مرحوم اسدالله فرزانه از پیشکسوتان این هنرنمایشی آغاز خواهد شد، اضافه کرد: در این شب اجرای مجلس حر بن ریاحی به سرپرستی محمد حسین صمصام از گیلان پیگیری خواهد شد.



وی افزود: در شب پنجم این سوگواره تجلیل از استاد عظیمی از پیشکسوتان و اجرای مجلس مسلم ابن عقیل به سرپرستی محمد خلیلی از تهران پیش بینی شده است.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: در شب ششم و پایانی سوگواره تعزیه در آمل، مجلس حضرت ابوالفضل به سرپرستی سید حسین مهدوی از مازندران اجرا خواهد شد.



محمدی برگزاری آسیب شناسی تعزیه با حضور یوسف لاطف از پیشکسوتان این هنر نمایشی و برگزاری مراسم اختتامیه را از برنامه های شب پایانی دهمین سوگواره منطقه ای تعزیه در آمل و با حضور مسئولان استانی اعلام کرد.



وی هدف از برگزاری سوگواره تعزیه را آشنایی جوانان و نوجوانان با زندگانی اهل بیت و تبیین اهداف حماسه عاشورایی در قالب نمایش و شبیه خوانی بیان کرد.