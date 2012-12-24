حجت‌الاسلام سید محسن موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لازمه داشتن یک تمدن اسلامی داشتن یک مکتب توحیدی است.

وی افزود: اگر تعریف درستی از سبک زندگی ارائه شود، می‎توانیم مقدمه ظهور حضرت حجت (عج) را فراهم کنیم و آنچه از زندگی پیامبران می‎تواند در زندگی امروزه استفاده شود، ایجاد بهشت آسمانی در بستر زمینی است.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: عقلانیت در دست دانشگاه و معنویت در دست حوزه قرار دارد و باید با یکدیگر جمع شود تا مکتبی توحیدی را پایه گذاری کند.

وی ادامه داد: نجات ما با داشتن نگاه توحیدی امکان‎پذیر می‎شود و راه نجاتمان مکتب امام خمینی(ره) است که به صورت کامل، جامع هم عقلانیت و هم معنویت را جمع کرده است.

موسویان عنوان کرد: برای مطرح کردن تمدن نوین اسلامی باید برنامه دراز مدتی ایجاد کرد، فرهنگ چیزی جزء اشاعه توحید نیست و چنانچه قرار است فرهنگ توحیدی در صحنه بیاید باید با شرک درگیر شود.

وی با بیان اینکه لازمه هر جریان توحیدی است که در مقابل شرک بایستد، گفت: برای تدوین سبک زندگی ایرانی باید با نظام غرب مبارزه کنیم.

این استاد حوزه علمیه افزود: برای ایجاد تمدن اسلامی نگاه توحیدی به نفس، نگاه توحیدی به حق و نگاه توحیدی به عالم ماده مورد نیاز است.