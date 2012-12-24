حجتالاسلام سید محسن موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لازمه داشتن یک تمدن اسلامی داشتن یک مکتب توحیدی است.
وی افزود: اگر تعریف درستی از سبک زندگی ارائه شود، میتوانیم مقدمه ظهور حضرت حجت (عج) را فراهم کنیم و آنچه از زندگی پیامبران میتواند در زندگی امروزه استفاده شود، ایجاد بهشت آسمانی در بستر زمینی است.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: عقلانیت در دست دانشگاه و معنویت در دست حوزه قرار دارد و باید با یکدیگر جمع شود تا مکتبی توحیدی را پایه گذاری کند.
وی ادامه داد: نجات ما با داشتن نگاه توحیدی امکانپذیر میشود و راه نجاتمان مکتب امام خمینی(ره) است که به صورت کامل، جامع هم عقلانیت و هم معنویت را جمع کرده است.
موسویان عنوان کرد: برای مطرح کردن تمدن نوین اسلامی باید برنامه دراز مدتی ایجاد کرد، فرهنگ چیزی جزء اشاعه توحید نیست و چنانچه قرار است فرهنگ توحیدی در صحنه بیاید باید با شرک درگیر شود.
وی با بیان اینکه لازمه هر جریان توحیدی است که در مقابل شرک بایستد، گفت: برای تدوین سبک زندگی ایرانی باید با نظام غرب مبارزه کنیم.
این استاد حوزه علمیه افزود: برای ایجاد تمدن اسلامی نگاه توحیدی به نفس، نگاه توحیدی به حق و نگاه توحیدی به عالم ماده مورد نیاز است.
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