ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که دولت چه میزان وقت برای ارائه بودجه به مجلس دارد تا کار بررسی و تصویب بودجه در سال جاری به پایان برسد، اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت می بایست تا پایان روز کاری 15 آذر ماه بودجه را به مجلس ارائه می کرد، اما متاسفانه تاکنون هنوز خبری مبنی بر ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس نرسیده است.

وی افزود: البته اخیرا خبرهایی مبنی بر این که بودجه در هیات دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد، به گوش می رسد، اما دولت باید توجه داشته باشد که مجلس برای بررسی و تصویب بودجه در سال جاری به 50 روز کاری، زمان نیاز دارد و با توجه به 3 جلسه علنی و یک روز کاری برای کمیسیون ها در هفته، زمان باقیمانده تا پایان سال بسیار کم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که اگر دولت ظرف 2 - 3 هفته آینده بودجه را به مجلس تقدیم نکند، طبیعتا مجلس برای این که زمان از دست نرود و کار کشور به مشکل برنخورد، بودجه سال آینده را به صورت چند دوازدهم خواهد بست.

وی با این که دولت با تاخیر در ارائه بودجه فرصت کار کارشناسی را از مجلس می گیرد، گفت: زمانی که دولت در ارائه بودجه تاخیر دارد، مجلس به نوعی از کار خود باز می ماند و در نتیجه بودجه غیر واقعی بسته می شود و این به صلاح کشور نیست.

فتحی پور گفت: قوه مقننه به دلیل بی توجهی دولت بر لزوم ارائه به موقع بودجه، هر ساله مجبور می شود با سرعت و فشار زیادی بودجه را به تصویب برساند.

وی درباره این که بهترین رقم نرخ دلار در بودجه سال آینده که باعث اخلال در اقتصاد کشور نشود، چه رقمی می تواند باشد، اضافه کرد: در واقع نرخ دلار در بودجه سال آینده باید رقمی بین نرخ آزاد و مرجع باشد با این احتساب دلار 1900 تومانی در بودجه سال آینده بهترین رقم می تواند باشد.