به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیمورزاده نجار، مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده نوین که هفته پیش حکم تعطیلی کتابفروشی آن از سوی اداره اجرای احکام شهرداری منطقه 6 تهران اجرا شد، با ارسال مطلبی به خبرگزاری مهر، به نبود ضمانت‌های لازم برای اجرای مصوبه شورای شهر و شهرداری تهران در خصوص فعالیت کتابفروشی‌ها در طبقات همکف مجتمع‌های مسکونی پرداخته و از شهردار تهران هم خواسته این «درد مشترک را که خیل عظیمی از ناشران با آن روبرو هستند» رفع کند.

متن کامل مطلب ارسالی مدیر کتابفروشی تیمورزاده نوین به شرح زیر است:

وقتی شروع به کار می‌کنید، مسلماً تمامی جوانب کار را در نظر می‌گیرید به عنوان مثال در قدم اول دریافت تمامی مجوزهای لازم از شهرداری (که همه مراحل با نظارت شهردار منطقه 6 در سال 82 جناب آقای مهندس فرجی انجام شد) و از تمامی همسایگان رضایتنامه هم اخذ و در تاریخ 7/4/1383 با حضور شهردار و جناب آقای سردار طلایی و جناب آقای برازش و جمعی از ناشران و ... افتتاح شد، ولی از سال 1384 ورثه یکی از طبقات (که مادرشان جزء امضا کنندگان است) با اعلام شکایت خود این موسسه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرد.

وقتی رضایتنامه وجود دارد چگونه می‌توان یک مکان فرهنگی را با صرف هزینه‌های فراوان در بازسازی و ساخت و چیدمان و از همه مهم‌تر کارآفرینی به مرز تعطیلی کشاند؟

در مملکت ما عادت شده که برای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنند و به قولی سر ما که درد نمی‌کنه چرا دستمال ببندیم.

البته باید اذعان کنم که در این مدت هم همکاری لازم از طرف شورای شهر و شهرداری منطقه 6 و اجرای احکام (آقای دوزنده) شده است ولی راهکار موثری به غیر از واژه پلمپ و گرفتن رضایت نشنیده‌ایم.

جناب آقای دوزنده اعلام کردند که این موسسه باید در سال 1385 پلمب می‌شد، ولی باید در جواب ایشان بگویم مگر در آن موقع این هزینه‌ها انجام نشده بود؟ ما که خودسرانه این مکان فرهنگی را بازگشایی نکرده بودیم.

گرفتن رضایت از اولیای دم ساده‌تر از گرفتن رضایت از ورثه فقط یک واحد مسکونی شده است.

چگونه می‌توان جوابگوی هزینه‌های فراوان چاپ کتب مختلف در حوزه‌های پزشکی، روانشناسی، سلامت، خانواده، ورزشی، کودکان و نوجوانان و... بدهیهای فراوان به دست اندرکاران حوزه چاپ و عده‌ای که روزی خود را از کنار این موسسه به لطف و عنایت پروردگار حق دریافت می‌کنند، بود؟

و اینک هم با عنایت به لطف پروردگار باریتعالی از شهردار محترم جناب آقای قالیباف استدعا دارم که این معضل و دردی که خیل عظیمی از ناشران و ... با آن روبرو هستند را با درایت خود همچون پروژه‌های بزرگی که مدیریت کرده‌اند، رفع کنند.

لازم به توضیح است که این مورد به جرات از تمامی پروژه‌های دیگر ایشان بزرگتر و فرهنگی‌تر است.