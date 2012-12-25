به گزارش خبرنگار مهر، چغادک در فاصله 20 کیلیومتری مرکز استان قرار گرفته و محل تلاقی بلوار خلیج فارس با اتوبان بوشهر به کنگان است که همواره از محورهای پرترافیک استان بوشهر است و همین ترافیک بالا و ترددها سبب بوجود آمدن خطرات فراوانی در این منطقه شده است.

تلاش‌های بسیار زیادی برای ساماندهی این محور صورت گرفته ولی این تلاش‌ها تاکنون نتیجه مطلوب را نداشته است و همچنان خطرات آن برای خودروها و عابران پیاده وجود دارد.

ایجاد یک پل هوایی عابر پیاده برقی پیشرفته در این سه‌راهی می‌توانست خطرات این مسیر را حداقل برای عابران پیاده کاهش دهد ولی عدم استفاده عابرین از این پل هوایی و همچنین خراب شدن آن تنها چند ماه پس از نصب باعث شده تا این پل هوایی برای عابران بلااستفاده بماند.

ورود و خروج خودروها از شهر چغادک به بزرگراه خلیج فارس و بالعکس برای خودروهای عبوری از این بزرگراه که با سرعت بالا در حرکت هستند، خطرآفرین بوده و تصادفات بسیار زیادی در این مسیر رقم خورده است.

ایجاد تقاطع غیرهمسطح در نزدیکی شهر چغادک هم نتوانسته مانع از بروز تصادف در این شهر شود و خطرات این مسیر همچنان باقی است که نیازمند اتخاذ تصمیم اساسی برای حل این مشکل است.

ساماندهی سه‌راهی چغادک نیازمند همکاری راه وشهرسازی و شهرداری

شاید یکی از مهمترین پیشنهادهایی که می تواند در این زمینه کارساز باشد و تا حدودی خطرات مربوط به این محور را کاهش دهد، ایجاد یک فلکه در محل تقاطع شهر چغادک به بزرگراه خلیج فارس است که می‌تواند در کاهش خودروهای عبوری و ورود و خروج خودروها به بزرگراه نقش مهمی داشته باشد.

عبور بزرگراه خلیج فارس که در حوزه اداره کل راه و شهرسازی از کنار شهر چغادک باعث شده تا شهرداری چغادک نتواند آنگونه که باید برای ایجاد فلکه و یا هر تدبیر دیگری تصمیم گیری کند که با همکاری این دو نهاد با هم، این محور نیز می‌تواند ساماندهی شود.

سرمایه‌گذاری برای ساماندهی این محور می‌تواند از بسیاری از خطرات حمل و نقل و ترافیک در این محور جلوگیری کند که امیدواریم با تلاش و تعامل و همکاری همه مسئولان استان شاهد تسریع در ساماندهی این محور باشیم.

تبدیل پل هوایی چغادک به مکان کارتن‌خواب‌ها

شهردار چغادک با تاکید بر ضرورت ساماندهی محور سه راهی چغادک، با اشاره به تبدیل شدن پل هوایی سه‌راه چغادک به محلی برای خوابیدن کارتن‌خواب‌ها، اظهار داشت: این پل هوایی برقی تنها چند ماه بیشتر فعال بود و در حال حاضر به دلیل قطع برق بلااستفاده باقی مانده است.

عبدالله کردگار با اشاره به ضرورت بهسازی و تعمیر این پل برقی و اهمیت بسیار بالای وجود آن در بزرگراه خلیج فارس، خاطرنشان ساخت: قسمت‌هایی از این پل هوایی به سرقت رفته و در صورت استفاده از آن احتمال فروریختن پل وجود دارد.

وی با اشاره به صحبت‌هایی که در این زمینه با مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر انجام شده بود، بیان داشت: تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و ما انتظار داریم این پل هوایی تعمیر و یا جمع شود.

تصمیم‌گیری برای سه‌راه چغادک تا هفته آینده

معاون عمرانی استاندار بوشهر نیز با تاکید بر لزوم ساماندهی محور چغادک بیان داشت: متاسفانه تصادفات بسیار زیادی در این محور و به‌وژیه در ورودی شهر چغادک روی می‌دهد که لازم است نسبت به ساماندهی آن اقدامات لازم و جدی صورت بگیرد.

شاپور رستمی اضافه کرد: جای تاسف است که در فاصله 30 کیلومتری مرکز استان در سه راهی چغادک بیشترین تصادفات رخ می‌دهد، اداره راه و شهرسازی موظف است پل عابر پیاده در این محل را ساماندهی کند.

وی خواستار تسریع در رسیدگی به این امر شد و ادامه داد: در اولین فرصت مدیرکل دفتر فنی به همراه مدیران مرتبط از محل بازدید کنند تا در این هفته تصمیم لازم برای ساماندهی این محور گرفته شود.

اختصاص اعتبارات برای ساماندهی این مسیر و یا چنین مسیرهایی هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری است که در کاهش خسارات جانی و مالی مردم تاثیر به سزایی خواهد داشت.