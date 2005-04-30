كره شمالي ديدار خانگي مقابل ژاپن را از دست داد// ايران 30 هزار فرانك سوييس جريمه شد

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت فدراسيون بين المللي فيفا، تيم كره شمالي بايد به دليل آشوب هواداران در ديدار مقابل ابران در تاريخ 30 مارس ، بازي مقابل ژاپن در تاريخ هشتم ژوئن را در زميني بي طرف و پشت درهاي بسته برگزار كند.كره شمالي همچنين از سوي فيفا مبلغ 20 هزار فرانك سوييس معادل 16770 دلار جريمه شده است.

كره شمالي در چارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 مقابل ايران ميزبان شايسته اي نبود و هواداران اين تيم به داخل زمين بطري و صندلي پرتاب كردند تا آنجا كه مقامات نظامي اين كشور اقدام به خارج كردن بازيكنان ايران از زمين مسابقه در پيونگ يانگ كردند.

فيفا همچنين فدراسيون فوتبال ايران را به دليل مرگ 7 تماشاگر و زخمي شدن 40 تن در بازي مقابل ژاپن در تاريخ 26 مارس، 30هزار فرانك سوييس معادل با 25110 دلار جريمه كرد.ضمن اينكه فيفا ، فدراسيون فوتبال ايران را موظف كرد بازي برگشت مقابل كره شمالي در تاريخ سوم ژوئن را با حضور 50 هزار تماشاگر برگزار كند.

لازم به ذكر است كه فدراسيون فوتبال كشورمان از تاريخ صدور راي سه روز فرصت دارد تا اعتراض كتبي خود به اين راي را به فدراسيون بين المللي فوتبال ارسال كند تا شايد در آن تجديد نظري صورت گيرد.