افزايش جريمه معاينه فني خودرو تا 10 هزار تومان از تابستان امسال

به گزارش خبرگزاري مهر ، روابط عمومي شهرداري تهران محمد رضا اميري صفت با انتقاد از عدم استقبال مطلوب مالكين خودروهاي شخصي و دولتي از اخذ برگه معاينه فني، افزود: بر اساس قانون، تمام خودروهايي كه از عمر توليد آنها دو سال گذشته بايستي برگه معاينه فني را اخذ كنند كه بر اساس برآوردهاي اوليه حدود 5/2 ميليون خودرو در تهران واجد اين شرايط هستند ولي در عمل بسيار كمتر از اين تعداد به مراكز معاينه فني خودرو مراجعه مي كنند .

وي همچنين در خصوص برخي اظهار نظرها پيرامون اتلاف وقت شهروندان در مراكز معاينه فني خودروها اظهار داشت: اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد و تمام خودروها ظرف 20 دقيقه مورد معاينه قرار مي گيرند. و حتي اين ستاد تسهيلاتي را فراهم كرده تا شهروندان بتوانند از طريق سايت اينترنتي و تلفن مركز، وقت قبلي بگيرند و در اسرع وقت پذيرش شوند.

وي عدم اطلاع مردم در خصوص وجود مراكز معاينه فني خودرو و ضرورت مراجعه به مراكز معاينه فني را يكي از دلايل عدم استقبال شهروندان از بحث معاينه فني دانست و تصريح كرد : بر اساس قانون، در حال حاضر تمام خودروهاي سواري سالانه يكبار ، خودروهاي عمومي مانند اتوبوس ها سالانه حداقل 4 تا 5 بار و خودروهاي سنگين مانند كاميونها هر 3 ماه يكبار ملزم به مراجعه به مراكز معاينه فني خودرو هستند. در نتيجه به نظر نمي رسد كه وضع قوانين جديدتر و فشارآوردن به رانندگان براي مراجعه به مراكز معاينه فني تاثيري در افزايش استقبال مردم داشته باشد بلكه ارائه آموزش هاي لازم و فرهنگسازي بيشتر بمنظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي هاي مردم در خصوص وجود چنين مراكزي بهترين راهكار در اين زمينه است .

لازم بذكر است همشهريان تهراني مي توانند جهت تعيين وقت براي معاينه فني خودروي خود، با شماره تلفنهاي 4-4824471 مركز اطلاع رساني ستاد معاينه فني خودروها تماس بگيرند.