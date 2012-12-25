دستگاه های اجرایی تایباد از استخدام معلولان سرباز می زنند

علیرضا حسین پور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بایستی نگاه مسئولان و جامعه نسبت به توانمندی معلولان تغییر یابد اظهارکرد: با وجود توانمند بودن بسیاری از معلولان جسمی حرکتی که از تحصیلات عالی دانشگاهی نیز برخوردارند؛ این موضوع از طرف مسئولان نادیده گرفته می شود.

وی در خصوص عدم ضمانت اجرایی قانون 3 درصد استخدام معلولین که مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز هست افزود: متاسفانه قانون جامع حمایت از معلولان در شهرستان و حتی در استان ضمانت اجرایی ندارد در صورتی که اجرا شدن این قانون و اشتغال مددجویان می تواند زندگی و ازدواج آنها را نیز تحت تاثیر قرار بدهد.

دو هزار معلول تایباد در نوبت دریافت مستمری

وی با اشاره به حجم بالای پرونده های معلولین در شهرستان اظهارکرد: اعتبارات موجود تکاپوی خانواده های معلول تحت پوشش را نمی کند.

وی افزود: خدمات توانبخشی موجب استقلال نسبی معلولین و افراد کم توان بوده و موجب بازگشت دوباره آنها به اجتماع و استفاده آن از فرصتهای شغلی اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با افراد سالم می شود.

به وی افزود: تعداد کل خانوار معلول هم در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی سه هزار و 41 خانوار به تعداد 13 هزار 925نفر بوده که متاسفانه تعداد معلولین زیاد بود و از این تعداد دو هزار 100 نفر در نوبت دریافت خدمات مستمری هستند.

رئیس اداره بهزیستی تایباد گفت: از بیش از دو هزار خانواه معلول فقط 333 نفر مستمری ماهیانه از سازمان بهزیستی دریافت می کنند.

وی گفت: برابر دستور العمل های سازمان بایستی حدود 840 نفر در حوزه توانبخشی و امور اجتماعی ماهیانه حقوق مستمری پرداخت گردد که بدلیل کمبود اعتبارات متاسفانه این خانواده ها که غیر قابل بازتوان نیز هستند از سهمیه مستمری برخوردار نیستند.

پرداخت 150 میلیون تومان یارانه بهزیستی به معلولین تایباد

وی با اشاره فعالیت دو مرکز در حوزه توانبخشی 4 مرکز در حوزه پیشگیری و یک مرکز در حوزه حمایت گفت: در مرکز توان بخشی آفاق 50 معلول ذهنی بالای 14 سال نگه داری می شود که 42 نفر از آنان به صورت ماهیانه به مبلغ هر نفر 175 هزار تومان یارانه از سوی سازمان بهزیستی در یافت می کنند.

وی افزود: موسسه خیریه اکسیر تعداد 15 کودک بی سرپرست و یتیم به صورت شبانه روزی سرپرستی و اداره می کند که سازمان بهزیستی مبلغ 140 هزار تومان ماهیانه بابت هر یک از ایتام پرداخت می کند.

وی افزود: در مرکز سالمندان فروزان شهر کاریز از توابع شهرستان تایباد نیز 25 سالمند به صورت شبانه روزی نگه داری می شود که به ازای هر سالمند 185 هزار تومان یارانه از سوی سازمان پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: دو کلینیک درمان و بازتوانی اعتیاد در شهرستان فعال هستند که خدمات اولیه شامل مددکاری، مشاوره و ترک اعتیار در این مراکز انجام می گیرد.

بهره برداری از 37 واحد مسکونی مهر در دهه فجر

رئیس اداره بهزیستی شهرستان تایباد از به ثبت رسیدن شرکت تعاونی مسکن مهر مددجویان و کارکنان بهزستی خبر داد و گفت: تعداد 77 واحد مسکونی که از این تعداد 37 واحد متعلق به جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی است که در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی افزود: مبلغ چهل میلیون ریال برای هر یک از افراد گروه هدف که عضو تعاونی مسکن هستند وام بلاعوض پرداخت شده است.

فعالیت 5 گروه همیار و دو مرکز سلامت روان محلی در تایباد

وی از فعالیت 5 گروه همیار در شهرستان تایباد خبر داد و گفت: دو واحد پخت نان سنتی که در آن 21 زن سرپرست خانوار مشغول فعالیت هستند و درآمد زایی می کنند و همچنین مهد کودک پردیس نیز که پرسنل آن از 5 خانواده تحت پوشش بهزیستی هستند از گروه های همیار این سازمان هستند.

وی همچنین به اشاره به فعالیت دو مرکز سلامت روان محلی و مشاوره اولیه گفت: فعالیتهای نظیر مشاوره شغلی، خانواده و تحصیلی در این مراکز انجام می گیرد و اخیرا با پیگیری به عمل آمده از طریق اداره شهرستان مرکز اقامتی میان مدت طلوع یا کمپ به زودی راه اندازی خواهد شد.

تعهد اشتغال برای 100 نفر توسط بهزستی تایباد

وی افزود: در راستای اشتغال زایی امسال بهزیستی شهرستان تایباد 100 تعهد اشتغال داشته که 73 نفر ثبت شده و مشغول به کار شده اند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان تایباد گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری تامین اعتبار در خصوص واگذاری تعداد 100 پروند در حوزه امور اجتماعی و 50 پرونده در حوزه توان بخشی به بخش غیر دولتی نیز صورت گرفته است.

کمبود اعتبارات و عدم ضمانت اجرایی قانون 3 درصد استخدام معلولین

وی کمبود اعتبار را یکی از اصلی ترین مشکلات بهزستی شهرستان تایباد عنوان کرد و گفت: با حجم بالای پرونده های معلولین در شهرستان اعتبارات موجود تکاپوی خانواده های معلول را نمی کند.

رییس اداره بهزیستی تایباد در خصوص عدم ضمانت اجرایی قانون 3 درصد استخدام معلولین افزود: متاسفانه در شهرستان تایباد و حتی در استان ضمانت اجرایی برای این قانون وجود ندارد.

وی گفت: بارها اتفاق افتاده است که افراد معلول حتی با محدودیتهای جسمی و حرکتی خفیف و در شرایط یکسان با افراد سالم در روند استخدام قرار گرفته و متاسفانه خیلی از نهادها و دستگاه های اجرایی زیر بار به خدمت گرفتن این افراد نرفته اند.

عدم تخصیص سهمیه جدید بیمه برای معلولین تایباد

وی در خصوص بیمه معلولین گفت: عدم اختصاص سهمیه جدید جهت صدور دفترچه بیمه جهت معلولین یکی از بارزترین مشکلات بهزیستی است که در حال حاضر 30 درصد از افراد تحت پوشش بهزستی از بیمه درمانی استفاده می کنند.

وی کمبود نیروی انسانی را بویژه کارشناس تخصصی در شهرستان را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و افزود : با توجه به اینکه راستای کار بهزیستی مددکاری و مشاوره است متاسفانه امسال نزدیک به 5 نفر از پرسنل تایباد بازنشسته شده اند و با وجود حجم بالای کاری و ارائه خدمات هنوز جایگزینی در این خصوص صورت نگرفته است.

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گفتگو: اویس چهاریاری