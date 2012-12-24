به گزارش خبرنگار مهر محمدحسین شفیعی ها ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی استان مهمترین فعایت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را تشریح کرد.

شفیعی ها با اشاره به وقاع نه دی ماه اظهارداشت: فتنه سال 88 حادثه پیچیده و بسیار بزرگی بود که توسط دشمنان نظام طراحی شد که بخش اصلی آن توسط عناصر داخلی به اجرا درآمد و فضای کشور را به اغتشاش کشانید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: انتخابات دهم که با حضور گسترده مردم می توانست فرصتی برای تبلیغات نظام اسلامی باشد و در مجامع بین المللی شاخص های نظام را مطرح کند متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: در این آسیب سخت خوشبختانه معجزه ای دیگر روی داد و سه روز پس از اهانت در روز عاشورا و توهین به مقدسات با حضور مردم طومار فتنه در هم پیچیده شد.

شفیعی ها بیان کرد: رمز پایداری و طراوت انقلاب اسلامی با گذشت سه دهه حضور مردم در صحنه، مردم سالاری دینی و وابستگی آحاد مردم به نظام است.

حضور مردم اکسیر انقلاب اسلامی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در این فتنه بسیاری از یاران و دوستان انقلاب به دلیل ناآگاهی دچار انحراف شدند و برخی سکوت کردند که این وقایع و موضع گیری ها فراموش شدنی نیست.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: در آستانه انتخابات برخی فکر می کنند که مردم این حوادث را فراموش خواهند کرد و آنها خواهند توانست وارد صحنه شده و اظهارنظر کنند اما این حادثه از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.

وی گفت: جریان فتنه آنقدر پیچیده بود که دشمن با انتخاب چهره های داخل انقلاب و غبار آلود کردن فضا حتی تعدادی از یاران انقلاب را دچار تردید کرد که این فتنه با راه های سیاسی و امنیتی قابل برطرف شدن نبود و آنچه آسیب های دشمن را خنثی کرد حضور آگاهانه مردم بود.

معاونت قرآنی در استان ها راه اندازی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآورشد: با تصویب وزارت ارشاد و تشکیل معاونت جدید قرآنی فصل جدیدی در این مجموعه برای ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی گشوده شده که مراحل قانونی آن در حال اجرایی شدن است.

وی گفت: از آنجا که همه کارهای ما باید مبنای قرآنی داشته باشد شاید نبود این معاونت از نقاط مغفول در وزارت ارشاد بود که با تحقق آن انسجام بیبشتری در امور قرآنی، آموزش مفاهیم، تفسیر، قرائت، ترجمه و فعالیتهای این حوزه ایجاد خواهد شد.

این مسئول افزود: باید از ظرفیت های قرآنی موجود در جامعه استفاده بیشتری کنیم تا محصولات دینی مناسبی برای تامین نیاز مخاطبان وارد عرصه زندگی مردم شود.

شفیعی ها گفت: هنوز ابلاغ تشکیل این معاونت به استان ارسال نشده اما در آینده نزدیک ساختار سازمانی استانها نیز شکل خواهد گرفت که امید است با فعال شدن این معاونت زمینه ایجاد انگیزه بیشتر در جوانان برای پرداختن به امور قرآنی فراهم شود.

بزرگداشت آیت الله زرآبادی در قزوین

وی ضرورت معرفی چهره های فرهنگی، مفاخر و علمای دینی در جامعه را یادآورشد و بیان کرد: خوشبختانه در استان چهره های برجسته و مفاخر ارزشمندی داریم که می تواند در مقابل جریان های انحرافی الگوی مناسبی برای مردم و جوانان باشد که در این راستا مراسم بزرگداشت آیت الله زرآبادی تا پایان سال در استان برگزار خواهد شد.

شفیعی ها تصریح کرد: یکی از کارهای دشمن ایجاد جریان های انحرافی برگرفته ازمکاتب آسیای دور، شرق دور، آمریکای لاتین با ابزارهای ادبیات نمایشی، ادبیات داستانی است که تلاش می کنند جوانان را منحرف و گمراه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: یکی از راه های نشان دادن مسیرهای درست عرفان حقیقی و معنوی توسط بزرگان دینی از جمله آیت الله زرآبادی است که امیدواریم بتوانیم الگوی مناسبی در این حوزه معرفی کنیم.

برگزاری جشنواره فجر

این مسئول فرهنگی اظهارداشت: بستر سازی برای حضور گروههای هنری استان در جشنواره های استانی و کشوری از جمله وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است که خوشبختانه گروه نمایشی "خشت خام خانه" به کارگردانی محمد صمدی توانست به عنوان نماینده استان به جشنواره تئاتر فجر راه یابد.

وی افزود: علیرغم محدودیت های اعتباری ایجاد شده در کشور تلاش می کنیم تا برنامه های فرهنگی دهه فجر بخوبی برگزار شود.

راه اندازی سرای روزنامه نگاران

شفیعی ها از راه اندازی سرای روزنامه نگاران در استان خبر داد و گفت: به منظور انجام کارهای تخصصی و فنی و تقویت توان کارشناسی افراد علاقمند در حوزه رسانه بزودی سرای روزنامه نگاران استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که این کار به پیشرفت امور رسانه ای کمک موثری خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به جایگاه رسانه ای استان ضرورت آموزش فعالان عرصه رسانه ها احساس می شد که با پیگیری عملیاتی شدن این موضوع زمینه کیفی سازی فعالان مطبوعات و رسانه ها در استان فراهم خواهد شد.

فیلم "من مادر هستم" در قزوین اکران نمی شود

شفیعی ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضع گیری ارشاد در خصوص"اکران فیلم من مادرهستم" گفت: بخاطر بی دقتی که در مرکز در خصوص مجوز این فیلم صورت گرفت شاهد ایجاد حساسیت در این زمینه بودیم که البته موجود نقد و بررسی کارشناسی فیلم را لازم می دانیم اما جو کاذبی در این زمینه ایجاد شده که باید با تامل در آن عمل کرد.

وی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گیری در خصوص اکران این فیلم را به شورای فرهنگ عمومی استانها واگذار کرده که در این خصوص جلسات متعدی برگزار شد و اعضا با درنظر گرفتن اقتضای استانی و مصالح عمومی پس از دیدن فیلم با اکران آن در قزوین مخالفت کردند.

شفیعی ها با اشاره به برخی پیامک های گروههای غیر رسمی و عدم رعایت مسائل اخلاقی در این زمینه بیان کرد: نمی توان جامعه را با اراده فردی و مجموعه های کوچک و نوظهور اداره کرد و با پیامک هایی که اذهان را دچار تشویش می کند تصمیم گرفت لذا مخالفت با اکران این فیلم بدون توجه به این پیامک ها و تنها با لحاظ کردن مصلحت های عمومی انجام شده است.

وی در خصوص نکات مثبت و منفی فیلم هم گفت: شکست تفکر غربی، ساختار فیلم و نتیجه گیری از نقاط مثبت فیلم است اما بیان بی پرده مسائل خانوادگی، به تصویر کشیدن بی محابای مسائل خانوادگی که ظواهر آن می تواند روی جوانان تاثیر منفی بگذارد از نقاط ضعف فیلم "من مادر هستم" تلقی می شود که اگر به خوبی به همه زوایای آن توجه شود می تواند از برخی مسائل جلوگیری کرده و فیلم تاثیرگذاری باشد.

شفیعی ها یادآورشد: باید تدبیری اندیشیده شود تا قبل از اکران مشکلات هر فیلمی بررسی و رفع شود و پس از دریافت مجوز شاهد پراکندگی در تصمیم گیری و آسیب رسیدن به سینما نباشیم.

وضعیت سینما مناسب نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در خصوص وضعیت نامطلوب سینما هم گفت: به دلایل مختلف سینما با وضعیت نگران کننده ای روبروست و اکران از تولید فیلم اسف بارتر است که با وجود رسانه های دیجیتال، مسائل اقتصادی در سبد خانوار جایگاهی ندارد.

وی گفت: با تدبیر باید بتوانیم وضعیت موجود را بهبود بخشیم و سینما را از وضعیت کنونی نجات دهیم.

شفیعی ها از تجهیز سینما مهتاب قزوین به سیستم پخش دیجیتال خبر داد و گفت: با کمک ارشاد و تجهیز سینما مهتاب قزوین به سیتم صدای دالبی و پخش تصویر دیجیتال بهترین کیفیت پخش فیلم در این سینما فراهم شده و اولین استانی هستیم که در این زمینه کیفیت پخش خود را ارتقا بخشیده ایم.

تاخیر در ساخت تالار شهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: به دلیل محدودیت های اعتباری ایجاد شده متاسفانه ساخت تالار بزرگ شهر با تاخیر مواجه و کار طولانی شده است و پروژه وضعیت مناسبی ندارد.

این مسئول بیان کرد: این تالار تاکنون حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از آنجا که از پروژه های بزرگ فرهنگی استان بشمار می رود از مسئولان انتظار داریم برای تامین اعتبارات مورد نیاز تالار بزرگ شهر اقدام جدی کنند تا شاهد جبران عقب ماندگی فعلی باشیم.

وی گفت: قبل از تکمیل شدن تالار شهر نیازمند مکان دیگری برای اجرای نمایش و فعالیت های هنری هستیم تا بخشی از نیازها جبران شود.

شفیعی ها تصریح کرد: از گروه نمایشی راه یافته به جشنواره تئاتر فجر حمایت مالی خواهیم کرد تا این هنرمندان با قدرت در این عرصه ملی حاضر شده و بتوانند به موفقیت دست یابند.

شرمنده خبرنگاران استان هستیم

شفیعی ها در خصوص عدم حمایت مالی از مطبوعات و خبرگزاری های استان اظهارداشت: اعتبارات استان در سالهای گذشته در اجرای برخی پروژه ها هزینه شد اما در حوزه رسانه ای حق مطلب ادا نشد و نتوانستیم به خبرگزاری های فعال استان و نیز مطبوعات کمک کنیم.

وی افزود: فعالان عرصه خبر با تلاش بی وقفه خود نقش مهمی در توسعه و پیشرفت استان و اطلاع رسانی برعهده دارند اما شرمنده آنها هستیم و نتوانسته ایم خدمات آنها را جبران کنیم.

قزوین در زمره 10 استان کشور در نشر کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: در حوزه نشر هر چند شاهد کاهش تیراژ در کل کشور هستیم اما در این عرصه در شش ماهه امسال 192 عنوان کتاب منتشر شده است.

راه اندازی مرکز علمی کاربردی علم وهنر در قزوین

شفیعی ها از راه اندازی مرکز علمی کاربردی علم وهنر در قزوین هم خبرداد و گفت: به منظور تربیت هنرمندان مستعد استان بزودی مرکز علمی کاربردی علم و هنر در سه رشته روابط عمومی، گرافیک رایانه ای و امور فرهنگی دانشجو خواهد پذیرفت.

وی افزود: این مرکز آموزشی در مقطع کاردانی و به صورت پودمانی از بهمن ماه امسال فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

شفیعی ها یادآورشد: در سال اول 220 دانشجو پذیرفته خواهد شد و در سال های آینده رشته های روزنامه نگاری و خبرنگاری نیز تدریس خواهد شد.