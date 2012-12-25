به گزارش خبرگزاری مهر، دالاس جئوکر مهندس یک شرکت است که در جلسات رسمی کاری شرکت کرده، با همکاران خود صحبت کرده و می تواند وارد و خارج تمام اتاقهای اداره شود، تنها فرق وی با سایرین این است که وی در کالیفرنیا یعنی محلی که شرکت وی مستقر شده حضور ندارد.

وی با 3700 کیلومتر فاصله در خانه خود در شهر سیمور، ایندیانا حضور دارد.

تمام این موارد به واسطه یک فناوری به نام " بیم" میسر شده است، یک دستگاه ویدئو کنفرانس قابل حرکت که وی می تواند آن را به تمام دفاتر شرکت و کارگاه ها هدایت کند. این دستگاه با یک و نیم متر قد دارای یک صفحه نمایش بزرگ است که حضور فیزیکی وی را فراهم می کند و همکارانش به واقع احساس می کنند که دالاس جئوکور در اداره حضور دارد.

جئوکر اظهار داشت: این صفحه نمایش به من این امکان را می دهد که با دیگران تعامل نزدیک داشته باشم. در اداره، من چون سایر همکاران پشت میزم نشسته و بخشی از گفتگوها و تعاملات آنها را تشکیل می دهم.

شرکت فناوریهای سوئیتبل که این فناوری را تحت عنوان " بیم" را فراهم کرده، یکی از چند شرکتی است که حضور از راه دور رباتی را میسر کرده است. این دستگاه های کنترل از راه دور مجهز به دوربینهای فیلمبرداری، بلندگو، میکروفن و چرخ است که به کاربر این امکان را می دهد که ببیند، بشنود، صحبت کند و راه برود.

با بهره گیری از رایانه ها، تلفنهای هوشمند، ای میل، پیامهای لحظه ای و ویدئو کنفرانس تعداد بیشتری از کارمندان به دورکاری روی آورده اند. اما این فناوریها به هیچ وجه نمی تواند جایگزین حضور در اداره و مکالمات رو در رو را بگیرد که این امر موجب تسهیل همکاریها و افزایش همدلی می شود.

سازندگان صنعت حضور از راه دور رباتیک تلاش می کنند این شکاف را با ماشینهای چرخ دار و ارتباطهای اینترنتی بی سیم پرکنند تا کارمندان در محل کار خود حضور فیزیکی داشته باشند.

این حضور رباتی هنوز هم با استفاده عمومی فاصله زیادی دارد، تاکنون تنها چند سازمان معدود استفاده از آنها را میسر کرده است. این ماشینها همچنین پرهزینه هم هستند و زمانی که وارد فضایی شوند که ارتباط اینترنتی آن ضعیف است به معنای واقعی از حرکت باز می مانند.

فعالان این صنعت اظهار می دارند که این دستگاه ها می تواند برای اهداف بسیاری مورد استفاده قرار دارد. این دستگاه می تواند سرکشی مدیران به کارخانه ها، خوشامدگویی فروشندگان به خریداران، بررسی وضعیت سالخوردگان در خانه و یا برای دوستداران هنر و یا موزه های خارجی را تسهیل کند.

درحال حاضر برخی از پزشکان بیماران خود را در بیمارستانهای دور افتاده و خارج از دسترس به وسیله ربات RP-VITA که توسط یک مرکز مستقر در دانشگاه سانتاباربارا کالیفرنیا و آی ربات بدفورد، ماساچوست ساخته شده ویزیت می کنند.

براساس اظهارات فیلیپ سولیس مدیر تحقیقات مرکز پژوهشهای ای بی آی فناوریهای درحال ظهور، پیش بینی می شود که بازار جهانی برای دستگاه های حضور از راه دور رباتی تا سال 2017 به 13 میلیارد دلار برسد.

این رباتها توجه دیمیتری گریشین سرمایه دار روسی را که به خود جلب کرده است. وی یک بودجه 25 میلیون دلاری برای شرکتهای رباتیک در مراحل اولیه فراهم کرده است.

گریشین اظهار داشت: درحال حاضر پیش بینی میزان بزرگ بودن این بازار دشوار است، به طور قطع من فرصتهای بسیاری را در این راستا مشاهده می کنم که در نهایت این دستگاه ها می توانند در تمام خانه ها و دفاتر قرار گیرند.

درحال حاضر این دستگاه ها با قیمت 16 هزار دلار چندان کم هزینه نیستند. اما شرکت فناوریهای سوئیتبل اظهار داشته است که این دستگاه ها طوری طراحی شده که همه احساس می کنند کارمند دورکار در محل حضور دارد، بلندگوهای قوی، میکروفنهای فوق حساس و قابلیت اتصال بی سیم بسیار قوی از جمله ویژگیهای این دستگاه است.

این شرکت از ماه گذشته فروش " بیم " را آغاز کرده و هدف اصلی عمدتا شرکتهای فناوری بودند که گروه های مهندسی آن در سطح کشور آمریکا پراکندگی گسترده ای دارند.