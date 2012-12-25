به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی که اپل، نسل چهارم از آی پدهای خود را درست هشت ماه پس از آی پد جدید ارائه کرد، گمانه زنی ها درباره ارائه نسخه بعدی یا نسل پنجم از آی پدهای این شرکت موفق آغاز شد.

براساس گزارشهای غیر رسمی درباره شرکت اپل این شرکت قرار است نسل پنجم از آی پدهای خود را با ظاهری باریکتر از سایر آی پدها ارائه کند.

براساس اعلام یک وبلاگ ژاپنی طراحی نسل پنجم از آی پدها وام دار آی پد مینی خواهد بود. منابع آنها انتظار دارند که این تبلت 4 میلیمتر کوتاه تر و 2 میلیمتر کم عرضتر و 17 میلیمتر باریکتر شود. این کاهش چشمگیر نشان دهنده قاب کوچکتر چون آی پد مینی است.

براساس این گزارش، شرکت اپل چرخه تولید خود را در واکنش به نکسوس 7 و سرفیس تسریع کرده است. درحال حاضر رقابت بازار فروش تبلتها را داغ کرده است. یک آی پد جدید می تواند به عنوان مواد منفجره میان دستگاه های رقیب عمل کند و همچنین رقابت آن با آی پد مینی را نیز به حداقل برساند.

این گزارش همچنین به یک آی پد مینی نسل دو با صفحه نمایش رتینا اشاره کرده است. این نخستین باری نیست که ما چنین چیزی را درباره اپل می شنویم، اما این گزارش اعلام کرده است که این آی پد با یک صفحه 7.9 اینچی و تراشه A6X همراه خواهد بود.

این منبع هیچ زمانی را برای ارائه آی پد مینی با صفحه رتینا ارائه نکرده است اما اظهار داشته است که تولید آزمایشی آن اواخر ماه جاری آغاز می شود.

بسیاری اعتقاد دارند که اپل به سمت چرخه تولید شش ماهه آی پد حرکت می کند، به این معنا که هر شش ماه یک آی پد وارد بازار کند.