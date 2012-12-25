ولیالله فتحی (فاتح) شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «بزرگترین معانی و کوچکترین جملات» مجموعهای از جملات و حکمتهای حضرت علی (ع) است که آنها را در قالب غزل درآوردهام. کار سرایش این غزلها را همزمان با سرایش مجموعه غزل دیگری که دربردارند جملات و حکمتهای پیامبر (ص) بود، شروع کردم.
وی افزود: قرار شد این کتاب پس از انتشار توسط بنیاد نهجالبلاغه توزیع شود و سیدمحمود سجادی هم کار تصحیح و بازنگری در آن را بر عهده گرفت، اما فرایند آمادهسازی این کتاب به دلیل بیماری و مشکلاتی که برای آقای سجادی پیش آمد، مدتی متوقف شده و سپس کند شد، با این حال فعلا آقای سجادی مشغول اعمال اصلاحات روی این کتاب است.
این شاعر گفت: کتاب در نهایت حجمی بین 250 تا 300 صفحه خواهد داشت و قرار است به صورت نفیس منتشر شود. غزلیات هم با خط نستعلیق در کتاب درج خواهند شد. به علاوه چند مینیاتور هم در این کتاب منتشر خواهد شد. «بزرگترین معانی و کوچکترین جملات» سال آینده به چاپ خواهد رسید.
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