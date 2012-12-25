  1. فرهنگ و ادب
۵ دی ۱۳۹۱، ۸:۱۰

سال آینده/

حکمت‌های امام علی (ع) در قالب غزل به دست مخاطبان می‌رسد

حکمت‌های امام علی (ع) در قالب غزل به دست مخاطبان می‌رسد

ولی‌الله فتحی از آماده‌سازی مجموعه‌ای از حکمت‌های امام علی (ع) در قالب غزل برای انتشار خبر داد.

ولی‌الله فتحی (فاتح) شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «بزرگترین معانی و کوچکترین جملات» مجموعه‌ای از جملات و حکمت‌های حضرت علی (ع) است که آن‌ها را در قالب غزل درآورده‌ام. کار سرایش این غزل‌ها را همزمان با سرایش مجموعه غزل دیگری که دربردارند جملات و حکمت‌های پیامبر (ص) بود، شروع کردم.

وی افزود: قرار شد این کتاب پس از انتشار توسط بنیاد نهج‌البلاغه توزیع شود و سیدمحمود سجادی هم کار تصحیح و بازنگری در آن را بر عهده گرفت، اما فرایند آماده‌سازی این کتاب به دلیل بیماری و مشکلاتی که برای آقای سجادی پیش آمد، مدتی متوقف شده و سپس کند شد، با این حال فعلا آقای سجادی مشغول اعمال اصلاحات روی این کتاب است.

این شاعر گفت: کتاب در نهایت حجمی بین 250 تا 300 صفحه خواهد داشت و قرار است به صورت نفیس منتشر شود. غزلیات هم با خط نستعلیق در کتاب درج خواهند شد. به علاوه چند مینیاتور هم در این کتاب منتشر خواهد شد. «بزرگترین معانی و کوچکترین جملات» سال آینده به چاپ خواهد رسید.

کد مطلب 1774746

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