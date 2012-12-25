اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح به منظورتوانمندسازی نیروهای بدو خدمت در طی 32 ساعت کلاس برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این دوره مربیان قرآنی با شیوه های تدریس فعال قرآن، روانشناسی تربیتی و روش های برتر تدریس آشنا می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: این دوره با حضور 68 نفر از مربیان قرآنی در مرکز آموزش ضمن خدمت مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه کرج از دوم دی ماه جاری شروع شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

ارتقای شاخص های یادگیری به دلیل جدیت در فعالیت ها است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: ارتقای شاخص یادگیری و یاددهی در مقطع ابتدایی ناشی از تلاش گسترده معلمان، مدیران و معاونان این بخش است.

حلیمی ادامه داد: ساماندهی بیش از هفت هزار کلاس درس، آموزش هم زمان مدیران و معلمان دوره ابتدایی، تهیه و توزیع محتوای آموزشی جدیدالتالیف و .... از فعالیت های برجسته در حوزه آموزش ابتدایی است.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه استانی هفته پژوهش، تصریح کرد: حضور پررنگ آموزگاران پایه ششم در این نمایشگاه در راستای برنامه های تحول بنیادین و ارائه دستاوردها نشان از فعالیت های مثمر ثمر در این حوزه است.

حلیمی به رسالت سنگین دبیران در استقرار نظام جدید آموزشی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد: انسداد مبادی بی سوادی، کنترل و بررسی آموزش تمامی نیروهای شاغل در پایه های اول، دوم و ششم ابتدایی و شناسایی آموزگاران پایه سوم در سال تحصیلی آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.