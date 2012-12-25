آرش معیریان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کار جدیدش که ساختاری متفاوت با تجربه‌های قبلی‌اش دارد گفت: در حال به پایان رساندن مراحل فنی آخرین ساخته‌ام که یک سریال - مسابقه ویدیویی است، هستم. این کار را که "رالی ایرانی" نام دارد سعید ابوطالب تهیه‌کنندگی می‌کند.



وی افزود: این کار برای پخش از شبکه نمایش خانگی آماده می‌شود و تا 20 روز آینده اولین فصل آن در بازار عرضه خواهد شد.



کارگردان فیلم سینمایی "چپ دست" با اشاره به اینکه این مجموعه در چندین فصل آماده می‌شود، توضیح داد: تبلیغات شهری و رسانه‌ای این کار از هفته آینده آغاز خواهد شد.

معیریان اضافه کرد: محمدرضا فروتن، الناز شاکر دوست، بهنوش بختیاری، سیروان خسروی، فرزاد حسنی، نیما فلاح، سحر ولد بیگی از جمله بازیگران فصل اول این سریال هستند.



وی درباره لوکیشن های این سریال گفت: این فیلم که بدون توقف تصویرداری آن انجام شد در تهران و شمال جلوی دوربین رفته است.

"رالی ایرانی" یک سریال ـ مسابقه در ژانر نمایش واقعی (reallityshow) است که برای اولین بار در ایران ساخته می‌شود. از ویژگی‌های مسابقه این است که تمام مهارت‌های فردی بازیگران از جمله مهارت‌های فکری و فیزیکی آن‌ها به کار گرفته می‌شود و تمام صحنه‌های این مسابقه برای آن‌ها غافلگیری دارد. البته این مسابقه دارای یک فیلمنامه است که بازیگران از همه آن آگاه نیستند.

پس از پایان فصل‌های مختلف سریال - مسابقه "رالی ایرانی" و توزیع آن در شبکه نمایش خانگی، فینال این مسابقه بصورت یک فیلم سینمایی در سینما‌ها اکران خواهد شد.