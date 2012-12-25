شناخت خوبی از پیکان داریم/ سه امتیاز هدف اصلی صبا است

محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه در جدول رده‌بندی تنها 10 امتیاز سبب ایجاد اختلاف بین جایگاه‌های تیم های اول تا سیزدهم جدول است، پیش‌بینی بازی سختی را مقابل پیکان تهران داریم ولی امیدوار هستیم که سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.



وی بیان داشت: پیکان تهران تیم خوبی است اما بازیکنان صبای قم نیز در بهترین شرایط ممکن به سر می‌برند و قطعا برابر این تیم بازی خوبی ارائه خواهند کرد، ضمن اینکه تیم صبا به دنبال کسب حداکثر امتیاز است تا شرایط خود را در جدول لیگ بهبود بخشد.



سرپرست باشگاه صبای قم با بیان اینکه تا پایان لیگ دوازدهم تمام مسابقات لیگ برتر برای ما پر‌اهمیت و به یک اندازه سخت و دشوار است، اضافه کرد: نکته مهم این است که بازیکنان ما در اوج آمادگی در ترکیب تیم برای دیدار با پیکان تهران حضور دارند.



وی در ادامه با بیان اینکه صبا با تمرینات بین دو نیم فصل به خوبی تقویت و آماده شده است، یاد آور شد: سه امتیاز بازی با پیکان تهران بسیار تعیین‌کننده است زیرا پیکانی ها نیز در فاصله یک امتیازی ما در جدول یکی از تیم‌های در منطقه خطر جدول لیگ دوازدهم هستند.



کشوری‌فرد تصریح کرد: مرتضی کاشی یکی از بهترین بازیکنان ما در نیم فصل نخست بعد از رفع مصدومیتش در حال حاضر شرایط خوبی دارد و در کنار سایر نفرات آماده تیم امید زیادی داریم که بتوانیم با توجه به شناخت کامل از پیکان سه امتیاز این بازی را کسب کنیم.



وی عنوان داشت: بازی هفته هجدهم بسیار سخت است زیرا هم صبای قم و هم پیکان تهران با انگیزه کسب سه امتیاز بازی می‌کنند و هر دو تیم به دنبال پیروزی هستند، ضمن اینکه باید انتظار این را داشت که هر دو تیم بازی فیزیکی ارائه ‌کنند.



سرپرست باشگاه صبای قم تاکید کرد: تیم صبای قم در نیم فصل دوم بازی های لیگ برتر، با آمادگی روحی و جسمی خوبی در مقابل حریفان خود به میدان خواهد رفت و هر چند تا این هفته نتوانسته‌ایم در بین تیم‌های بالای جدول جایگاه خوبی به دست بیاوریم اما همچنان امیدوار به بازی های آینده فکر می کنیم.



وی ادامه داد: فکر می‌کنم بازی زیبایی را از سوی دو تیم شاهد باشیم چون پیکان تهران از تیم‌های خوب لیگ است و در خانه برای کسب امتیازات کامل بازی به میدان می‌آید، ما نیز محکوم به پیروزی هستیم و باید برنده از زمین مسابقه بیرون بیاییم.

دیدار صبای قم و فولاد خوزستان از ساعت 15 سه شنبه این هفته در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

