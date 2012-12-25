موسی سوری در گفتگوی مشروح با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه پنج فاز جدید پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر پیشرفت طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی در دو بخش پالایشگاه ساحلی و تاسیسات فراساحلی به بیش از 90 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از آغاز تزریق گاز شیرین به پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی خبر داد و افزود: همزمان با آغاز تزریق گاز شیرین، راه اندازی تاسیسات یوتیلیتی، تامین آب، برق، بخار و آب گیر این مگا پروژه گازی هم آغاز شده است.

وی با یادآوری اینکه تست و راه اندازی تجهیزات و واحدهای فرآیندی فاز 15 و 16 پارس جنوبی هم آغاز شده است، اظهار داشت: با توجه به پیشرفت چشمگیر عملیات ساخت، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات پالایشگاهی، پیش بینی می‌شود تا پیش از پایان سالجاری امکان تصفیه گاز ترش در فاز 15 و 16 پارس جنوبی فراهم شود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به پیشرفت 80 درصدی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای دریایی فاز 15 و 16 پارس جنوبی، بیان کرد: لوله گذاری زیر دریایی این پروژه مشترک گازی حدود 97 درصد، حفاری دریایی 88 درصد و ساخت پالایشگاه بیش از 91 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش مهر، طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی یکی از فازهای قدیمی این میدان مشترک گازی است که هدف از طرح توسعه این پروژه تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد، یک میلیون تن اتان و 1.1 میلیون تن گاز مایع در سال است.

بزرگترین سازه گازی خلیج فارس نصب شد

سوری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی، بیان کرد: پیشرفت اجرایی این طرح مشترک گازی هم به بیش از 85 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه اخیر سکوی جدید دریایی فاز 12 به عنوان بزرگترین سازه فراساحلی خلیج فارس و به وزن تقریبی سه هزار و 260 تن نصب شده است، تاکید کرد: با توجه به اتمام لوله گذاری زیر دریایی و حفاری چاه های جدید امکان تولید و انتقال گاز این فاز به پالایشگاه ساحلی وجود دارد.

این عضو هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در خصوص جزئیات پیشرفت اجرایی بخش‌های مختلف فاز 12 پارس جنوبی، توضیح داد: پیشرفت کل این مگا پروژه گازی به 85 درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیشرفت تاسیسات فراساحلی همچون ساخت و نصب سکو، پایه سکوها و لوله گذاری دریایی به 92 درصد رسیده است، تبیین کرد: بر این اساس در بخش نصب جکت ها 100 درصد، لوله گذاری زیر دریایی 98 درصد و سکوهای دریایی 88 درصد پیشرفت اجرایی حاصل شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس حفاری چاه های دریایی بزرگترین فاز پارس جنوبی با فعالیت همزمان سه دستگاه دکل دریایی به بیش از 76 درصد رسیده است.

به گزارش مهر، هدف‌ از طرح توسعه‌ فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی تولید روزانه 81 میلیون‌ مترمکعب‌ گاز طبیعی‌، 120 هزار بشکه میعانات گازی، 750 تن گوگرد گرانول است که توسعه این مگا پروژه گازی از سال 1386آغاز شده است.

آخرین وضعیت پیشرفت فاز 17 و 18 پارس جنوبی

این مقام مسئول درباره پیشرفت اجرایی طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی، گفت: کل پیشرفت این پروژه مشترک گازی در بخش خشکی و دریایی از مرز 75 درصد عبور کرده است.

وی از پیشرفت 84 درصدی ساخت و نصب پالایشگاه های گاز ساحلی این 2 فاز پارس جنوبی خبر داد و افزود: در بخش لوله گذاری دریایی 96 درصد، پایه و سکوهای گازی 87 درصد و حفاری چاه های دریایی 60 درصد پیشرفت حاصل شده است.

سوری در مورد آخرین وضعیت فاز 11 پارس جنوبی هم، اظهار داشت: تمامی تصمیات برای توسعه این فاز گازی به نظر نهایی وزیر نفت و هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه تا چند روز آینده آخرین ارزیابی های فنی درباره نحوه توسعه فاز 11 پارس جنوبی به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ارسال می شود، یادآور شد: در صورت موافقت وزیر نفت و هیات مدیره شرکت نفت امکان واگذاری بخشی از بخش‌های دریایی این پروژه مشترک گازی به پیمانکاران داخلی وجود دارد.

وی ظرفیت تولید گاز ترش طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی را 56 میلیون مترمکعب و ظرفیت تولید گاز شیرین پالایشگاه‌های این پروژه را 50 میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد و افزود: علاوه بر این در این 2 فاز مشترک گازی روزانه 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، 400 تن‌ گوگرد و سالانه‌ یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ و بیش از یک میلیون‌ تن‌ گازمایع‌ تولید خواهد شد.

ایران در تعداد دکل از قطر در پارس‌جنوبی جلوافتاد

سوری همچنین در خصوص توسعه ناوگان دکل های حفاری ایران در میدان مشترک نفتی و گازی پارس جنوبی، گفت: هم اکنون 15 دستگاه دکل و جک آپ دریایی در فازهای مختلف گازی پارس جنوبی و لایه نفتی مشغول به کار هستند.

وی، ادامه داد: بر این اساس در طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی سه دستگاه، فازهای 4، 10، 13، 14، 19 و 22 تا 24 پارس جنوبی هر کدام یک دستگاه حفاری دریایی فعالیت می کند.

این عضو هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به فعالیت 2 دستگاه حفاری دریایی در هر یک از دو فاز 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی، تاکید کرد: پیش بینی می‌شود با تمهیدات اندیشیده شده تعداد کل جک آپ و دکل‌های حفاری دریایی ایران در این میدان مشترک گازی تا پیش از پایان سالجاری افزایش یابد.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده تا پایان اسفند ماه سالجاری در مجموع پیش بینی می‌شود تا پایان امسال تعداد دکل‌های دریایی در پارس جنوبی به 20 دستگاه و تا سال ‌آینده به 28 دستگاه افزایش یابد.



با موافقت وزارت نفت قرار است مبلغ 40 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت خرید و یا اجاره دکل‌های حفاری دریایی در اختیار پیمانکاران پارس جنوبی قرار بگیرد.



پیش بینی می شود با ارائه این پیش پرداخت روند ورود دکل‌های جدید حفاری دریایی به فازهای پارس جنوبی تسریع ‌شود، این طرح پیشنهادی از اواخر سال گذشته تاکنون اجرایی شده است که در نهایت اجرای آن افزایش تعداد دکل‌های حفاری در میدان مشترک پارس جنوبی را به همراه داشته است.



7 میلیارد دلار به حساب پارس جنوبی واگذار شد

وی در ادامه در خصوص تامین منابع مایل مورد نیازفازهای پارس جنوبی از ابتدای سالجاری تاکنون، توضیح داد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از هفت میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری در اختیار پیمانکاران شاغل در پارس جنوبی قرار گرفته است.

سوری با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان سالجاری در مجموع بیش از 10 میلیارد دلار منابع مالی در فازهای پارس جنوبی هزینه شود، تاکید کرد: با این وجود تاکنون منابع مالی مورد نیاز پیمانکاران برای خرید کالا و تجهیزات توسط مجموعه وزارت نفت تامین شده است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون به طور مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از یکصد هزار نفر در پارس جنوبی شغل جدید ایجاد شده است، گفت: قطعا پارس جنوبی بزرگترین بنگاه اشتغال آفرین کشور است.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مجموع با راه‌اندازی تکمیلی و نهایی پنج فاز جدید پارس جنوبی تا سال آینده ظرفیت تولید گاز ایران از این میدان مشترک 180 میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.

آغاز تولید بهاری نفت از میدان مشترک با قطری‌ها

مدیرعامل شرکت نفت و گاز با اعلام اینکه در حال حاضر پیشرفت حفاری چاه های لایه نفتی پارس جنوبی مطابق با برنامه زمان بندی در حال انجام است، بیان کرد: تا اسفند ماه امسال حفاری چاه های این میدان نفتی در خلیج فارس به پایان می رسد.

این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه از بهار سال آینده تولید نفت از چاه‌های لایه نفتی پارس جنوبی آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: همزمان با حفاری چاه ها برنامه ریزی برای تامین کشتی و ساخت تاسیسات فراساحلی آن هم در حال انجام است.

به گزارش مهر، بر اساس برآوردهای اولیه میزان نفت درجا این میدان دریایی حدود 7.5 میلیارد بشکه است که چنانچه 10 درصد از لایه نفتی پارس جنوبی برداشت شود حدود 750 میلیون بشکه نفت برای استخراج از این میدان دریایی باقی می ماند.



آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در شرایط فعلی قطر در نیمه مشترک لایه نفتی پارس جنوبی (میدان الشاهین) به طور متوسط روزانه 450 هزار بشکه نفت خام استخراج می کند و پیش بینی می‌شود با تکمیل برخی از مراحل توسعه‌ای، برداشت این همسایه از لایه‌های نفتی پارس جنوبی به بیش از 500 هزار بشکه در روز افزایش یابد.



هدف از اجرای این طرح تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت خام از ناحیه "A " میدان در فاز نخست و با حفاری هفت حلقه چاه، طراحی، ساخت و نصب سکوی سرچاهی و اجاره و یا خرید شناور چند منظوره FPSO بوده است.