چرخش خراسان رضوی روی مدار حوادث/مقاوم سازی 110 هزار واحد روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، 65 درصد از مساحت خراسان رضوی در خطر زلزله قرار دارد و این امر یک زنگ هشدار برای مردم سرزمین آفتاب به ویژه روستائیان است روستائیانی که اغلب با خشت و گل سرپناه می سازند و با کوچکترین لرزش ها به زیر خروارها خاک فرو می روند.

از آنجایی که بیشتر روستائیان در واحدهای مسکونی فرسوده و فاقد استقامت لازم ساکن هستند باید با مقاوم سازی راه نجاتی برای رهایی از فرو ریختن خشت ها و گل ها پیدا کرد و بحران را در هنگام زلزله مدیریت کرد.

حوادثی نظیر زلزله هیچگاه خبر آمدن خود را نمی دهد ممکن است در لحظاتی بعد اولین لرزش ها آغاز و دیوارهای فرو ریخته نشان تسلیم انسان در برابر حوادث شود و شاید هم تا 200 سال بعد صدای پای زلزله به گوش نرسد بنابراین باید از همین امروز چاره ای برای فردای نیامده کرد.

80 درصد خانه های روستایی در برابر زلزله آوار می شوند

برپایه این گزارش، تا کنون از مجموع 118 هزار واحد روستایی 71 هزار واحد مقاوم سازی شده که مطابق نظر کارشناسان این رقم تا سال آینده به 110 هزار واحد افزایش خواهد یافت.

عمده خانه های روستایی خشتی هستند و به دلیل قدمت و ضعف ساخت و ساز و بهره گیری از مصالح کم دوام و نامرغوب با لرزشی کوچک فرو می ریزند و افراد زیادی را زیر آوار قربانی می کنند.

بزرگ ترین اقدامی که برای کاهش میزان تخریب این خانه ها و به دنبال آن کاهش تلفات انسانی به هنگام وقوع زلزله و حوادث طبیعی دیگر می توان انجام داد مقاوم سازی است زیرا در حال حاضر 80 درصد خانه های روستایی این استان در برابر زلزله بی دفاع هستند.

بر اساس نظر کارشناسان خانه های خشتی و گلی در هنگام زلزله عامل بیشترین مرگ و میر بوده و در زلزله های تربت حیدریه، خرو نیشابور و جنوب خراسان مقاوم نبودن واحدهای مسکونی روستایی اصلی ترین علت ریزش آوار و بی خانمانی مردان و زنان بوده است.

در خراسان رضوی به طور میانگین هر 11 سال حوادثی نظیر زلزله و سیل روی می دهد و خانه های کم دوام روستایی را در چنگال مرگ اسیر می کند.

خراسان رضوی یکی از زلزله خیزترین استان های کشور است و همیشه با خطر زمین لرزه های شدید که از مهم ترین سوانح طبیعی در ایران محسوب می شود روبه رو است.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: 392 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی در استان وجود دارد که از این میزان 171 هزار و 500 واحد کم دوام، 190 هزار واحد نیمه دوام و 30 هزار واحد با دوام است.

وی با تاکید بر اینکه ۲۰۰هزار واحد مسکونی بی دوام روستایی نیز در این استان وجود دارد، می افزاید: تاکنون 71 هزار واحد روستایی مقاوم سازی شده اما 200 هزار واحد دیگر هنوز بی دوام است.

171 هزار و 500 واحد کم دوام روستایی

موسوی نیا ادامه می دهد: از میان 171 هزار و 500 واحد کم دوام روستایی در استان 75 هزار واحد با اقدامات مقاوم سازی با دوام شده اند.

وی با بیان اینکه در ساخت واحدهای مسکونی روستایی آورده اولیه با کارمزد 5 درصد و باز پرداخت 12 سال است، اظهار می کند: در سال جاری تسهیلات مقاوم سازی از 10 میلیون تومان به 12 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی می افزاید: تسهیلات طرح مقاوم سازی مسکن روستایی با بازپرداخت 12 ساله و سود 4 درصد بوده و دریافت این تسهیلات به آسانی انجام می شود.

وی تصریح می کند: در مواقع بحران بیشترین خسارات متوجه روستاها می شود و در این راستا یکی از خدمات موثر دولت و بنیاد مسکن ساخت و مقاوم سازی مسکن روستایی است چرا که در روستاها اغلب خانه ها با خشت و گل ساخته می شود و با کوچکترین زلزله ای فرو می ریزد.

مقاوم‌سازی 350 خانه روستای

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان‌رضوی بیان می کند: در سال جاری مقاوم‌سازی 350 خانه روستای دیگر آغاز و تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

موسوی نیا ادامه می دهد: از میان دو هزار و 500 روستای بالای 20 خانوار مطالعات مقاوم سازی برای 2 هزار روستا انجام و در 350 روستا نیز اقدامات مقاوم سازی در حال اجرا است.

وی با اشاره به واحدهای شهری نیز بیان می کند: از مجموع واحدهای شهری بنیاد مسکن نیز تا پایان امسال 10 هزار واحد به بهره برداری می رسد و در حال حاضر 15 هزار واحد در حال پی سازی و 12 هزار واحد در مرحله اسکلت است.

وی سپس از عملیات اجرایی دو پروژه 1200 و 1170 واحدی شهری نیز در سال جاری خبر داده و می گوید:در حال حاضر زمینه مقاوم سازی برای همه خانه های روستایی و شهری کم و بی دوام مهیا شده است.

وی با اشاره به اهدف اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی می گوید: احداث سرپناهی مقاوم، حفظ هویت معماری بومی، جلوگیری از مهاجرت، تلاش در بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن روستایی، افزایش قابلیت و سرعت اجرای طرح های کالبدی و عمرانی ازجمله اهداف مقاوم سازی مسکن روستایی است.

65 درصد از مساحت خراسان رضوی در خطر زلزله

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌رضوی نیز با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی جوامع روستایی ساخت و سازهای گلی است می گوید: 65 درصد از مساحت این استان در خطر نسبی بالا و 35 درصد نیز در محدوده متوسط خطر زلزله است.

حجت‌علی شایانی‌فر می افزاید: در زلزله های اخیر، خانه های روستایی که قبلا مقاوم سازی شده بود آسیب ندید بنابراین اگر مقاوم سازی خانه های روستایی در همه نقاط استان فرهنگ سازی و گسترش یابد، برای مقابله با حوادث با مشکل کمتری مواجه هستیم.

وی ادامه می دهد: مقاوم سازی و بهسازی روستاها سبب افزایش تولید و ماندگاری روستاییان خواهد شد و از سویی پدیده مهاجرت به شهر نیز معکوس می شود.

وی عنوان می کند: در حال حاضر تنها 25 درصد از خانه های روستایی استان در برابر زلزله ۶ریشتر مقاوم هستند و در این زمینه سازمان نظام فنی روستایی تشکیل شده و بر ساخت و سازهای روستایی نظارت های ویژه ای صورت می گیرد.

وی تاکید می کند: واحدهای مسکونی روستایی و شهری باید به گونه‌ای مقاوم‌سازی شود که در صورت بروز زلزله 6 تا 7 ریشتری ساختمان فرو نریزد و ساکنان آن با آسیب مواجه نشوند.

شایانی فر اظهار می کند: در مقاوم‌سازی خانه های روستایی سطح تحمل ساختمان در برابر زلزله مد نظر قرار می‌گیرد.

اعطاء وام 12 میلیون تومانی

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان رضوی نیز از اعطاء وام 12 میلیون تومانی برای بهسازی و مقاوم سازی مسکن های روستایی خبر می دهد و می افزاید: سال جاری به منظور بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی تحت نظارت بنیاد مسکن 12 میلیون تومان وام بهسازی به مدجویان اعطاء شده است.

محمد حسین صائب عنوان می کند: سال گذشته نیز 104 خانوار تعمیرات مسکن را انجام داده و 10 میلیون وام برای بهسازی و مقاوم سازی به مددجویان داده شد و در 6 هزار مسکن بهسازی صورت گرفت.

وی ادامه می دهد: سال جاری تسهیلات مقاوم سازی در کمیته امداد 12 میلیون تومان است در حالی که در سال گذشته این رقم 10 میلیون تومان بود و این امر نشان می دهد تسهیلات در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

بافت های خشتی و گلی و فرسوده باید از میان برود و خانه هایی با دوام و مستحکم جایگزین شود، نباید چشم انتظار وقوع حادثه بمانیم و بعد از تخریب جانی و مالی برای بازسازی خانه های فرسوده اقدام کنیم زیرا از همین امروز می توان به فکر فردای نیامده بود.

گزارش: مرضیه صاحبی