شناگر البرزی رکورد ملی 50 متر پروانه را جابجا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از یازدهمین دوره مسابقات شنای مسافت کوتاه قهرمانی جهان که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، افشین عسگری شناگر جوان البرزی در ماده 50 متر پروانه موفق شد با ثبت زمان 24 ثانیه و 79 صدم ثانیه رکورد ملی کشور را به میزان 16 صدم ثانیه که با زمان 24 ثانیه و 95 صدم ثانیه متعلق به حمیدرضا مبرز بود، کاهش دهد.



فدراسیون شنا به پاس قدردانی از رکورد شکنی این شناگر، سه سکه طلا به او اهدا کرد.



مسابقه دوچرخه سواری "جام ولایت" استارت خورد



تا دقایقی پیش مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ " جام ولایت" به میزبانی هیات دوچرخه سواری استان البرز و بخش آسارا شروع شد .



این دوره از رقابتها تحت عنوان جام ولایت با حضور 60 نفر از رکابزنان 25 استان کشور، زیر نظر فدراسیون دوچرخه سواری و به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان البرز، بخشداری و نمایندگی ورزش و جوانان آسارا با حضور علیرضا جوانمردی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، آقازاده شهردار کرج و جمعی از مسئولان و علاقمندان مسابقات ورزشی از محل ساختمان ستادی اداره کل آغاز شد.



رکابزنان مسیر 45 کیلومتری بیلقان تا بخشداری آسارا را طی خواهند کرد و به 10 نفر برتر نیز جوایز نقدی اهدا خواهد شد.



روی خط ورزش شهرستان نظر آباد



در رقابت های کبدی قهرمانی کشور بانوان ورزشکار نظرآبادی در قالب تیم کبدی البرز مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.



این دوره از رقابتها در باشگاه بعثت تهران به مدت 3 روز برگزار شد که بانوان کبدی کار شهرستان نظرآبادی با مربیگری ترابی و سرپرستی نظری در قالب تیم استان البرز به این رقابتها اعزام شدند.



فاطمه جهانگیری، سیما قنبری و سکینه مقیمان ازنظرآباد توانستند در قالب تیم البرز خوش بدرخشند و مقام سوم مشترک را از آن استان البرز کنند.



برگزاری مسابقات ژیمناستیک بانوان به مناسبت ولادت امام موسی کاظم(ع)



یک دوره مسابقات ژیمناستیک دختران در سطح مبتدی و پیشرفته با شرکت بیش از 150 ورزشکار به مناسبت ولادت امام موسی کاظم(ع) در سالن شهدای شهرداری برگزار شد.



در پایان به نفرات برتر لوح سپاس و جوایزی اهدا شد.



ورزشکاران البرزی مقام دومی و سومی مسابقات تیراندازی کشور کسب کردند



درهفته ششم از مسابقات لیگ دسته یک تیر اندازی کشور در رشته تفنگ بادی عباس قره گوزلو مقام دوم و حسین هراتی نو مقام سوم را از آن خود کرد.



در این هفته از مسابقات تیم های سیستان و بلوچستان، فارس، اردبیل، دانشگاه علوم انتظامی، قزوین، قم، خوزستان و البرز به میزبانی استان قم مقابل حریفان خود به میدان رفتند که درنهایت از البرز عباس قره گوزلو با 576 امتیاز و حسین هراتی نو با 575 امتیاز مقام های دوم و سوم را در بخش تفنگ بادی به خود اختصاص دادند.



تکواندو کاران البرزی درخشیدند



تکواندو کاران البرزی حاضر در رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر دو مدال طلا و دو مدال نقره را به خود اختصاص دادند.



چهارمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر به مدت 2 روز با حضور 3 تیم داخلی( مقاومت، استیل البرز، شهرداری ورامین) و شش تیم خارجی ( تونس، افغانستان، ارمنستان، کرواسی، صربستان و عراق) در خانه تکواندو برگزار شد.



همچنین در زمینه داوری نیز مهدی مبارکی، زهرا افتخاری و مهناز صنایع پرور از داوران بنام و بین المللی استان جهت امر قضاوت و مرجان نریمانی از البرز به عنوان مسئول برگزاری مسابقات بانوان در این دوره از رقابتها حضور داشتند.