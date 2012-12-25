اسحاق جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گفتگوی تلویزیونی شنبه شب رئیس جمهور با مردم درباره مهمترین مسائل اقتصادی روز در دومین سالگرد اجرای هدفنمدی یارانه ها، اظهارکرد: مسائل اقتصادی دو ویژگی عمده دارد که علاوه بر وجود شاخص های سنجش، مورد ارزیابی دانشگاهیان، صاحب نظران و مردم قرار می گیرد.

مسئولان با ارائه آمار و تحلیل غلط شخصیت خود را مخدوش نکنند

وی افزود: اقتصاد علمی است که صاحب نظران، کارشناسان و دانشگاهیان زیادی در کشور ما آن را می فهمند و می توانند پس از اظهارنظر مقامات کشور در این خصوص، آن را نقد و بررسی کنند؛ لذا مسئولان باید احساس کنند و توجه داشته باشند که پس از اظهار نظر و ارائه آمار، سخنان آنان از سوی یک قشر دانشگاهی و صاحب نظر در حوزه اقتصاد بررسی می شود.

وزیر صنایع و معادن در دو دولت هفتم و هشتم تصریح کرد: کارشناسان، صاحب نظران و دانشگاهیان در حوزه اقتصاد، سخنان و آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان را بررسی کرده و بر اساس آن درباره شخصیت و جایگاه آنان را می شناسند، لذا نباید سخنی خلاف از سوی مسئولان ارائه شود و این باعث مخدوش شدن شخصیت و چهره آن فرد نزد صاحب نظران شود.

تفاوت اثر شعار اقتصادی با شعار سیاسی

وی با بیان اینکه اقتصاد با زندگی مردم سروکار دارد و مردم تغییر و تحولات آن را به خوبی احساس می کنند، گفت: شاید درباره سیاست داخلی و سیاست خارجی با ارائه یک سری شعار در کوتاه مدت بتوان اعتماد مردم را جلب کرد اما در حوزه اقتصاد به هیچ عنوان نمی توان چنین کاری کرد.

جهانگیری ادامه داد: اقتصاد در سفره تک تک مردم تاثیر دارد وقتی آقای رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی می گوید وضع مردم نسبت به قبل بهتر شده است مردم هم وقتی گذشته شان با امروز مقایسه می کنند و می بینند که این حرف نادرستی است نسبت به سخنان مسئولان بی اعتماد می شوند و این بی اعتمادی نسبت به حرف های مسئولان بزرگترین ضربه به نظام است.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال در موضوع نوسانات ارزی هرگاه مسئولان می گفتند که قیمت ارز پایین می آید دقیقا خلاف این موضوع اتفاق می افتاد و کار به جایی رسیده بود که وقتی مردم این سخنان را از زبان مسئولان اقتصادی کشور می شنیدند می دانستند که خلاف آن اتفاق می افتد و این موضوع باعث ایجاد نوسانات بسیار در بازار می شد.

تورم در سبد مصرفی خانوار بیش از 40 - 50 درصد است

وزیر سابق صنایع و معادن با تاکید بر اینکه بر خلاف سخنان شنبه شب آقای احمدی نژاد مردم و به خصوص قشر حقوق بگیر و کارمند دولت در فشار اقتصادی به سر می برند و مشکلات زیادی دارند، خاطر نشان کرد: ممکن است در مجموع تورم در کشور 26 یا 27 درصدی که رئیس جمهور اعلام کرد باشد اما با توجه به اینکه 70 درصد سبد مصرفی خانوارهای متوسط به پایین را پوشاک، خوراک و اجاره منزل تشکیل می دهد مردم بیشتر از رقم اعلام شده برای تورم احساس گرانی می کنند.

جهانگیری اضافه کرد: شاید 300 یا 400 قلم کالا در سبد مصرفی خانوار جای بگیرد که بخش عظیمی از کالاهای مصرفی آن با تورمی بیش از 40 و 50 درصد مواجه شده اند، به همین دلیل است که مردم گرانی را بیشتر از نرخ اعلام شده برای تورم احساس می کنند.

وی با رد اظهارات رئیس جمهور درباره رونق گرفتن تولید تصریح کرد: در بخش کار و تولید بر اساس گزارش های رسمی دولت در حال حاضر تعداد زیادی از واحدهای صنعتی افت تولید دارند که یکی از آنان کارخانه های خودروسازی است.

وزیر سابق صنایع و معادن با بیان اینکه در گذشته کارخانجات تولیدی مثل خودروسازی ها هر سال رشد تولید داشته و ترقی می کردند، عنوان کرد: در حال حاضر خودروسازی ها ودهها کارخانه دیگری که قطعات آنها را تولید می کنند با افت تولید مواجه اند و این زنجیره کاهش در اکثر کارخانجات تولیدی تاثیر مستقیم گذاشته است. به عنوان مثال در کارخانجات تولید لوازم خانگی و نساجی شرایط کاری و تولیدی بسیار بد است.

احمدی نژاد برنامه ای برای مقابله با تحریم ها نداشت

جهانگیری با اشاره به سخنان شنبه شب رئیس جمهور که بخشی از مشکلات موجود را ناشی از تحریم ها می دانست، گفت: مگر آقای احمدی‌نژاد نبود که قطعنامه های صادر شده علیه کشور را کاغذپاره می خواند و می گفت آنقدر قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دانتان پاره شود. وقتی رئیس جمهور این حرفها را می زد حتما باید برای امروز برنامه ریزی می کرد.

وی با بیان اینکه دشمن همین را می خواهد که بگوییم تحریم ها اثر خود را گذاشته است، اضافه کرد: چرا امروز باید رئیس جمهور ما همین حرفی را بزند که دشمن به دنبال محقق کردن آن بود. کسی منکر تاثیر تحریم ها و تلاش دشمن برای اثرگذاری از این طریق در کشور نیست، اما وقتی سخنان ما درباره تحریم نسبت به گذشته 180 درجه تغییر می کند برای مردم این سئوال بوجود می آید مگر قبلا تحریم ها را بی اثر نمی خواندیم حال چه شده که بخشی از مشکلات را ناشی از تحریم می دانیم.

وزیر سابق صنایع و معادن تاکید کرد که از مدیریت کشور انتظار می رفت که به فکر شرایط موجود باشد از سال 89 زمزمه تحریم نفت و تحریم بانکی بود، لذا ما باید از همان زمان به فکر شرایط فعلی می افتادیم. قطعا همه اعتقاد دارند که تحریم های ظالمانه و ناعادلانه علیه کشورمان وضع شده است، اما مدیریت کشور باید فکری جدی برای تحریم ها و آثار آن می کرد.

هدفمندی در تحولات اقتصادی کشور قطعا تاثیر دارد

وی با بیان اینکه حتما اجرای هدفمندی یارانه ها هم به سهم خود در اقتصاد کشور اثرگذار بوده است یادآور شد: بر خلاف آنچه آقای احمدی نژاد مطرح کرد اینکه بگوییم اجرای هدفمندی یارانه ها تاثیری در اقتصاد کشور نداشته است، اشتباه است.

جهانگیری در پایان خاطر نشان کرد: موضوع انرژی در چرخه تولید و زندگی مردم تاثیر مستقیم دارند لذا نمی توان این موضوع را بی ارزش خواند چرا که با افزایش قیمت انرژی تاثیر مستقیمی بر چرخه تولید و زندگی مردم شاهد بوده و خواهیم بود بنابراین دولت باید با پیش بینی و برنامه ریزی به فکر حل مشکلات و برطرف کردن آن باشد نه با ارائه آمار ناصحیح به دنبال رفع مسئولیت از خودش.