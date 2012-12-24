به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسمیان عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک استان اظهار داشت: پیش بینی و مقابله بموقع با حوادث غیر مترقبه در معابر هنگام سیل و نزولات آسمانی، بستن یا بازگشایی جاده ها با هماهنگی شهرداریها و اداره راه و ترابری و دستگاههای مرتبط از دیگر اهداف اجرای طرح های زمستانی پلیس راهور است.



وی با هشدار به رانندگان وسایل نقلیه از آنان خواست توصیه های پلیس را جدی بگیرند و خودرو خود را به وسایل و تجهیزات مناسب زمستانی مجهز کنند.

قاسمیان افزود: با آغاز فصل سرما و افزایش برودت هوا، ریزش برف و باران بویژه در مناطق کوهستانی سردسیر و برفگیر کشور، احتمال انسداد معابر، کاهش دید و کاهش ضریب ایمنی را به صورت چشمگیری کاهش می دهد و در پی آن سوانح رانندگی افزایش خواهد یافت.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران گفت: برای جلوگیری از چنین وضعیتی و با هدف افرایش انضباط ترافیکی و ایمنی تردد وسایل نقلیه در معابر برفگیر و مدیریت حوادث رانندگی و رسیدگی به تصادفات و کمک و نجات مصدومان، طرح ویژه زمستانی را در سطح استان به مرحله اجرا گذاشته است.

مازندران دارای محورهای ترانزیتی هراز، سوادکوه و کندوان است.