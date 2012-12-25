وقتی آل خلیفه کم می آورد/ جنگ تحمیلی واشغال کویت، تقصیر ایران بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که سرکوب اکثریت مردم بحرین به سبب اصرار بر خواسته های مشروعشان با چراغ سبز مدعیان دفاع از حقوق بشر و حامیان غربی آنها و البته با حضور نظامیان سعودی همچنان ادامه دارد، وزیر امور خارجه آل خلیفه برای فرافکنی از تضییع حقوق بشر در بحرین در اظهاراتی مضحک، جمهوری اسلامی ایران را مسئول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اشغال کویت و همه ناآرامی های منطقه دانسته است.



بر اساس گزارش العالم،"خالد بن احمد آل خلیفه" در گفتگو با یک روزنامه سعودی در ادعایی شگفت آور، با مقصر دانستن جمهوری اسلامی ایران در همه بحران های منطقه، مدعی شد : "همه مشکلات از جمله جنگ ایران و عراق، اشغال کویت، ناآرامی های لبنان و یمن و تروریسم و وضعیت کنونی منطقه، از سال 1357 آغاز شد".



وزیر امور خارجه بحرین که گویی دخالت مستقیم استعمارگران در جداسازی بحرین از سرزمین اصلی را از یاد برده و اینک کشورش میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا است، به تمجید از شاه معدوم و رژیم سرسپرده او - که مهرۀ اصلی آمریکا در منطقه به شمار می آمد، پرداخت و گفت : "شاه، بحرین را به رسمیت شناخت و نمایشگاه تجاری و کشاورزی بزرگی را در بحرین تأسیس کرد. همچنین اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه شاه با سفر به بحرین به همراه شیخ عیسی پادشاه سابق بحرین، آن نمایشگاه را افتتاح و شیخ عیسی را به ایران دعوت کرد و او در سفر به تهران با استقبال گرمی روبرو شد" .



وزیر امور خارجه بحرین در ادامه اظهارات بی سابقۀ خود که بیانگر نارضایتی وی از سرنگونی رژیم سرسپرده شاه، پیروزی انقلاب مردم ایران و تأسیس جمهوری اسلامی است، اظهار داشت با وجود برخی انتقادات، می توان گفت که ایران در دوره شاه کشوری قابل اعتماد بود، اما همه مشکلات از جمله جنگ ایران و عراق، اشغال کویت، ناآرامی های لبنان، یمن، تروریسم، و وضعیت کنونی، از سال 1979" (پیروزی انقلاب اسلامی) آغاز شد.



وزیر امورخارجه بحرین با اشاره به حمایت آمریکا و اروپا از طرح تبدیل شورای همکاری به "اتحادیه"، گفت، آمریکا و اروپا از طرح ایجاد "اتحادیه" در منطقه حمایت می کنند؛ به صورتی که همکاری های مشترکی با آنها در این زمینه به وجود آید.



خالد بن احمد اظهار داشت : اقدامات دفاعی امنیتی "شورای همکاری خلیج فارس" به زودی آغاز خواهد شد و این اقدامات کاملا دفاعی است و هیچ گونه رفتار تهاجمی در دستور کار قرار ندارد.



وی در ادامه مدعی شد: قبل از استقرار هر هواپیمای بیگانه در منطقه، تفاهماتی مبنی بر اعلام دفاعی بودن مأموریت آنها انجام می شود و ما هیچ نیت تجاوزکارانه ای علیه دیگر کشورها، به ویژه جمهوری اسلامی ایران نداریم.



خاطر نشان می شود بحرین از 14 فوریه سال 2011 شاهد خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین است. رژیم آل خلیفه به دلیل ناتوانی در برابر مردم، از نیروهای موسوم به "سپر جزیره" کمک گرفت، و عربستان در همین راستا بیش از هزار نیروی نظامی خود را برای سرکوب و به خاک و خون کشیدن مردم بحرین به این کشور اعزام کرده است، این در حالی است که نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در سایه ادامه اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین از روز گذشته در منامه آغاز شد.