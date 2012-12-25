دخالت کردستان در مدیریت سد گاوشان

سالار مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست مشترک با معاون وزیر نیرو و مدیران شرکت آب منطقه ای، آبفا و آبفار کردستان اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی چند سال اخیر مردم و مسئولان استان، دخالت کردستان در مدیریت سدهای استان بود که خوشبختانه با توجه به پیگیری های صورت گرفته بالاخره این مهم جنبه عملیاتی پیدا کرد.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد که استان کردستان نیز در مدیریت سدهای ساخته شده در این استان به ویژه در سد گاوشان دخالت کند که این مهم می تواند زمینه را برای بهره مندی کردستان از منابع آبی موجود فراهم کند و در ادامه شاهد تخصیص آب بیشتری در حوزه کشاورزی به این استان باشیم.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر از مجموع سدهای در حال بهره برداری در کردستان اکثریت آنها از سوی استانهای همجوار مدیریت می شوند این در حالی است که تمامی این سدها در محدوده استان ساخته شده و آب آنها نیز از حوزه های آبخیز کردستان تامین می شود ولی در عمل بهره چندانی در این حوزه عاید کردستان نمی شود.

وی با اشاره به عدم دخالت کردستان در مدیریت سدهای ساخته شده عنوان کرد: در حالی که کردستان ظرفیت های بسیار خوبی در بخش کشاورزی در اختیار دارد ولی متاسفانه به دلیل عدم تخصیص آب به میزان مورد نیاز، به خوبی از پتانسیل های این حوزه استفاده نمی شود که با پیگیری های صورت گرفته قرار است که از این به بعد کردستان نیز در مدیریت و نحوه اداره کردن سدهای ساخته شده دخالت داشته باشد و سهم کردستان نیز از آب این سدها افزایش یابد.

مرادی با بیان اینکه باید سهم کردستان از آب سدهای ساخته شده افزایش یابد، افزود: تخصیص آب بیشتر به ویژه به روستاهای اطراف سدهای ساخته شده در کردستان از جمله سد گاوشان از جمله مطالبات مطرح شده در این جلسه بود که خوشبختانه این مهم از سوی مدیران وزارت نیرو مورد قبول واقع شد.

وی با بیان اینکه باید مسئولان حوزه کشاورزی و آب منطقه ای کردستان در خصوص استفاده مناسب از این ظرفیت برنامه ریزی داشته باشند، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت های لازم برای بهره برداری از این مهم باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد و با احداث خط های انتقال از این منابع آبی به شکل بهتری استفاده شود.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان همچنین با اشاره به پیگیری تخصیص آب از سد ژاوه به شهرستان سنندج در دو بخش شرب و کشاورزی یادآور شد: همچنین در این نشست مصوب شد که بخش زیادی از آب سد ژاوه برای استفاده در مصارف کشاورزی به روستاهای اطراف تخصیص یابد و بخش دیگری از آن از طریق سامانه به سد وحدت انتقال یابد.

وی بهره برداری از ظرفیت های منابع آبی و خاکی در کردستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار می رود که با این گونه اقدامات شاهد توسعه کشاورزی در استان باشیم چرا که این بخش ظرفیت های بسیار خوبی را در راستای رسیدن کردستان به توسعه پایدار در اختیار دارد و باید به خوبی آن را مدیریت و مورد بهره برداری قرار داد.

در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای، آبفا و آبفار کردستان و جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مسائل مختلف در حوزه منابع آبی استان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و مدیران وزارت نیرو قول دادند که مسائل کردستان را به صورت ویژه مورد پیگیری قرار دهند.