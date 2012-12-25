نمایشگاه عکس "امیر مرتضوی" در گنجینه هنر یزد/ نمایش 3 سال عکاسی از طبیعت

سید امیر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 25 اثر عکاسی خود را از طبیعت در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان به هنر عکاسی قرار داده ام.

وی افزود: آثار به نمایش درآمده گلچینی از سه سال عکاسی مستمر از طبیعت است و در طول این مدت مناظر طبیعی از کویر تا شمال کشور به تصویر کشیده شده است.

مرتضوی با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا هشتم دی ماه برای بازدید عموم علاقمندان دایر است، بیان داشت: علاقمندان می توانند برای تماشای آثار همه روزه تا هشتم دی ماه به میدان خان، گنجینه فرهنگ و هنر یزد مراجعه کنند.

سید امیر مرتضوی، عکاس مهریزی متولد سال 1369 است و از سه سال پیش کار عکاسی خود را آغاز کرده است.

وی که مدرک کاردانی خود را در رشته عکاسی خبری دریافت کرده است، هم اکنون مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی گرافیک است.

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عکس: مسعود ساکی