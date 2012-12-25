فیلم عمار در 70 نقطه سیستان و بلوچستان اکران می‌ شود

علیرضا کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره مردمی فیلم عمار برای نخستین ‌بار در سیستان و بلوچستان برگزار می ‌شود.

وی گفت: این جشنواره فرصت خوبی است تا جوانان و علاقمندان به عرصه فیلم‌ سازی و رسانه در صحنه حاضر شده و استعدادهای خود را بیش از پیش بروز دهند.

وی افزود: 35 اثر ‌به دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار ارسال شده که 20 اثر پذیرفته شده از خارج از کشور ارسال شده است.

دبیر استانی جشنواره مردمی فیلم عمار در سیستان و بلوچستان بیان داشت: متاسفانه در بخش استانی تنها دو اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از نظر هیئت داوران امتیاز لازم را برای اکران در جشنواره کسب نکرد که امیدواریم در سال ‌های آینده شاهد حضور فیلم ‌های ساخته شده در سیستان و بلوچستان باشیم.

وی گفت: هر روز بعد از اکران فیلم ها، تحلیل و مباحثه درباره آنها انجام می‌ شود.

وی افزود: نتایج جشنواره مردمی فیلم عمار در سیستان و بلوچستان توسط شش داور کشوری مشخص می شود.