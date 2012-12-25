عملکرد مطلوب کمیته اطلاع رسانی مهر ماندگار رباط کریم

تقی سالک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روابط عمومی فرمانداری رباط کریم که مسئولیت کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات مهرماندگار شهرستان را برعهده دارد، رتبه اول را بین فرمانداری های استان تهران در اطلاع رسانی مهر ماندگار تا پایان فصل پاییز کسب کرد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم ادامه داد: این موفقیت در حالی اتفاق افتاده که شهرستان رباط کریم فاقد طرح مهر ماندگار است.

سالک به فعالیتهای این کمیته در شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود: راه اندازی پایگاه خبری مهر ماندگار رباط کریم، انتشار بولتن خبری و چندین مجموعه اطلاع رسانی از جمله مهر ماندگار در دیدگاه ریاست جمهوری و انتشار منظم اخبار مهر ماندگار از جمله اقدامات کمیته مهر ماندگار رباط کریم بوده است.