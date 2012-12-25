صدور 107 هزار مترمربع مجوز حفاری در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عبدالعلی اظهار داشت: در راستای ارتقاء و نوسازی شبکه های خدماتی شهر، شهرداری رباط کریم در سالهای 90 و 91 تاکنون بیش از 107هزار مترمربع مجوز حفاری صادر کرده است.

وی افزود: از این میزان 42 هزار مترمربع مربوط به شرکت آب و فاضلاب، بیش از 45 هزارمترمربع مربوط به شرکت مخابرات و همچنین 20 هزار مترمربع مربوط به شرکت گاز بوده است.

عبدالعلی اضافه کرد: شهرداری سعی کرده در کمترین زمان ممکن نسبت به ترمیم نوارهای حفاری اقدام نماید که این امر رضایت شهروندان را بدنبال داشته است.

اجرای نمایش خط خون در قدس

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس و با همکاری جمعی از هنرمندان ودانشجویان نمایش (خط خون) در این واحد دانشگاهی برگزار شد. با موضوع حماسه عاشورا و با هدف بیان ناگفته های روز عاشورا وحوادث پس از آن ونیز ترویج فرهنگ حسینی می باشد که مورد استقبال خوب دانشجویان قرار گرفت.

این نمایش به روایت زندگی یکی از جنایتکارترین افراد در حادثه عاشورا یعنی حرمله که وی با جنایات خود در روز عاشورا همچون شهادت حضرت علی اصغر(ع) طفل شش ماهه امام حسین (ع) لکه ننگینی در زندگی خویش در تاریخ به ثبت رساند.

همچنین به موضوع انتقام مختار از اقدام پست و ذلیلانه حرمله و عقوبت دنیوی او پرداخته است.

نمایش خط خون به کارگردانی علی قلری وهنرنمایی حامد نجفی اجرا شد. رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد شهر قدس در پایان این نمایش ضمن تشکر از دانشجویان هنرمند که با هنر خویش زمینه انتقال نهضت عاشورا و حوادث پس از آن را فراهم می سازند، اظهار داشت: هنر به ویژه عرصه تئاتر زمینه بسیار مناسبی است که از این طریق بتوان تاریخ اسلام و ارزشهای دینی را به مخاطب منتقل کرد.

حجت الاسلام ابراهیم امیری افزود: امید است به همت بلند دانشجویان همواره شاهد اعتلای فرهنگ ناب اسلامی باشیم.

اجرای جدولگذاری گسترده در سطح قدس



معاونت فنی عمران شهرداری قدس از اجرای 14 هزار و 500 متر جدول در این شهر خبر داد و اظهار داشت: در راستای بهسازی معابر و هدایت آبهای سطحی عملیات جدولگذاری در منطقه 30 متری شورا در دستور کار قرار گرفت.



مجید عظیمی افزود: تاکنون 700 متر از این بلوار جدولگذاری شده که همزمان با اجرای زیرسازی این خیابان جدولگذاری آن نیز انجام می شود.

وی عنوان کرد: عملیات جدولگذاری در منطقه صنعتی زاگرس که چندی پیش آغاز شده بود که هم اکنون با اجرای 750 متر دیگر در حال انجام است.