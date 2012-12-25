انتقاد مهمانپرست از اظهارات نادرست برخی شخصیت های ترکیه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر،رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان که به ترکیه سفر کرده است، عصر روز دوشنبه با مرات کاراکایا مدیر کل مطبوعات نخست وزیری جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

مهمانپرست در این دیدار تحولات منطقه به ویژه موضوع سوریه را مورد توجه قرار داد و ضمن تشریح سیاست های جمهوری اسلامی ایران با بیان مخالفت کشورمان با دخالت کشورهای غربی و با تأکید بر همکاری های منطقه ای، توقف درگیریها وایجاد زمینه های گفتگوی ملی و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک را راه حل مشکل سوریه عنوان کرده و بر حق تعیین سرنوشت مردم سوریه تأکید کرد.

وی استمرار بی ثباتی و ادامه خشونت ها در سوریه را خواست غربی ها در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی دانست.

مهمانپرست ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری و مراقبت کشورهای منطقه نسبت به اهداف کشورهای غربی ، افزود: مقامات کشورهای منطقه باید مراقبت کنند تا اقدامات آنها زمینه ساز مداخلات نظامی کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی در منطقه قرار نگیرد.

وی اظهارات نادرست اخیر برخی شخصیت های ترکیه ای را مورد انتقاد قرار داد و برلزوم توسل به همکاری های دو کشور با هدف حل بحران های منطقه ای از طریق روش های دموکراتیک به جای اظهارات اختلاف بر انگیز تأکید کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی به اهمیت و نقش وجایگاه رسانه ها در معرفی هر چه بیشتر دو کشور و توسعه بیش از پیش روابط تأکید کردو از رسانه های دو کشور خواست تا با ارتباطات بیشتر به عنوان منابع خبری مطمئن و مستند که به اقناع افکار عمومی دو کشور کمک می کند تبدیل شوند .

مهمانپرست تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از این همکاری استقبال می کند.

مرات کاراکایا نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط دو کشور ایران و ترکیه ، برقراری ثبات وامنیت در منطقه را برای دو کشور مهم ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت رایزنی ایران نزد مقامات ترکیه ، اظهار داشت: علیرغم اختلاف نظر دو کشور در برخی موضوعات رایزنی و تبادل نظر بهترین مسیر برای حل مشکلات است.

وی با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور، علاقمندی کشورش را برای توسعه روابط وهمکاری ها ابراز داشت و تصریح کرد: گسترش همکاری های رسانه ای برای تبیین واقعیت های دو کشور بسیار مهم و موثر است.

