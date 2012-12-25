جسم و قلب سوخته در انفجار ورامین/ مسئولان به یاری بشتابند

به گزارش خبرنگار مهر، سه نفر از اعضای خانواده رضایی در بیمارستان شهدای یافت آباد بستری هستند که سوخته اند؛ سارا نظری فرد عروس خانواده 55 درصد سوختگی، محسن رضایی پسر خانواده 40 درصد و نوه چهار ساله شان حسین رضایی 25 درصد سوختگی دارد؛ گفته اند عروس که صورتش کامل سوخته، وضعیت جسمی مطلوبی ندارد.

بخشی از جمجمه یکی از عروسهای خانواده به نام سمانه نجمایی شکسته که در بیمارستان چمران تحت مداواست و مرتضی رضایی پسر دوم خانواده به خاطر اینکه بچه را نجات دهد به طبقه بالا می رود و بعد مجبور می شود که خود را از طبقه دوم پایین بیندازد که اگر این کار را نکرده بود، در آتش می سوخت و الان زانویش آسیب دیده است و سرش 9 بخیه خورده است.

همسر مرتضی یعنی مینا نادری دررفتگی کتف پیدا کرده که در بیمارستان "شفا یحیائیان" بستری بود و اول دی ماه مرخص شد؛ پسر کوچک خانواده یعنی مصطفی نیز پایش پر از شیشه است و به خاطر اینکه پیگیر کارهای دیگران باشد، پایش را پانسمان نکرده و علی اکبررضایی پدر خانواده نیز پای گچ گرفته اش را آزاد کرده تا به رتق و فتق امور بپردازد.

خانواده رضایی ظهر شنبه دوم دی ماه میهمان خبرگزاری مهر جنوب استان تهران در ورامین بودند تا پای درد دلهایشان بنشینیم و ناگفته ها و سهل انگاریها را بگویند تا اشک در چشمانمان حلقه بزند و از عملکرد ضعیف مسئولان مربوطه در ساماندهی این خانواده را که علاوه بر تحمل مصائب سوختگی ناشی از ضعف نظارتها، سرپناهی ندارند تا کمی بیاسایند، بشنویم.

شب حادثه چه گذشت؟



پدر خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح وقایع شب حادثه پرداخت و گفت: شنبه 25 آذرماه، حدود ساعت هشت شب اداره آبفا برای تعویض لوله آب حفاری می کرد که بچه ها گفتند "بوی گاز می آید" که نزد مأمور آبفا رفتم و گفتم که جواب داد "به اداره گاز زنگ بزنید تا بررسی کند" که سریعاً با اداره گاز تماس گرفتم که مأمور اداره گاز آمد و لوله ها را چک کرد و گفت "هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر نگرانید به آتش نشانی زنگ بزنید".

علی اکبر رضایی افزود: حدود ساعت 12 شب یک انفجار کوچک رخ داد که اخطار به ما بود؛ به دلیل اینکه عروسم اجاق گاز را روشن کرده بود یک انفجار رخ داد که لوستر افتاده بود و پرده بین پنجره گیر کرده بود؛ به آتش نشانی زنگ زدیم و به مأمور آتش نشانی این موارد را نشان دادیم، گفت که موضوع مهمی نیست و این خانم چون شیر گاز را باز گذاشته، این اتفاق افتاده و این موارد عادی است و از او پرسیدم مشکلی نیست که گفت "از نظر من در خانه مشکلی ندارید"؛ گفتم "اگر مطمئن هستید، تعهد بدهید" که گفت "تعهد هم می دهم که اتفاقی نمی افتد و اگر می خواهید مطمئن تر شوید، شیر گاز را ببندید و فردا لوله کش بیاورید و یکی یکی آنها را چک کنید" که متأسفانه به آنجا نرسید.

وی ادامه داد: این مأمور آتش نشانی در برگه سفید صورتجلسه از ما امضا گرفت و رفت؛ وقتی مأمور آتش نشانی رفت، بچه ها را پایین نگه داشتم که پسرم گفت ساعت 2:30 است و فردا باید سر کار بروم که وقتی آنها به طبقه بالا رفتند، خانه منفجر شد؛ یعنی بعد از نیم ساعت از رفتن مأمور آتش نشانی خانه منفجر شد.

رضایی بیان کرد: آتش نشانی گفته که ساختمان پر از گاز بوده و با هر حرکتی ساختمان آتش می گرفت؛ بعد از انفجار صدایی شنیدم و همه به دیوار خوردیم و با اینکه در طبقه پایین آتش سوزی نبود ولی صورتمان به در و دیوار خورد و هر کدام به طرفی پرتاب شدیم و فقط آن سه نفر که به طبقه بالا رفتند، سوختند.

وی اضافه کرد: به 110 زنگ زدند و ما را به بیمارستان 15 خرداد ورامین آوردند و در آنجا می خواستند آمبولانس شخصی بدهند که این مصدومان را پشت در بیمارستان سوانح سوختگی بگذارند و گفتند تا خودمان آنها را به اورژانس ببریم که گفتم اینها سوخته اند چگونه خودم آنها را ببرم؛ بالاخره با خواهش و تمنا در بیمارستان شهدای یافت آباد آنها را بستری کردند.

استشهادیه محلی وقایع حادثه/ آبفا بعد از انفجار 12 ساعت تأخیر کرد!

"اینجانب علی اکبر رضایی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 10 ساکن شهرستان ورامین، خیابان اسماعیلی، خیابان شهید احمدی پور، پلاک 40 اعلام می دارم که شرکت آب و فاضلاب منطقه برای تعمیر لوله آب در مورخه 25 آذر ماه ساعت هفت شب اقدام به حفاری کرده که در مجاورت منزل اینجانب است.

بدون هیچ هماهنگی و عدم اطلاع از محل مسیر عبور لوله گاز در اثر برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز شهری دچار شکستگی در مسیر لوله اصلی گاز و نشت آن به داخل ساختمان اینجانب گردیده و همان گونه که فیلم آن در عصر روز یکشنبه مورخه 26 آذرماه از اخبار شبکه استان تهران و شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است و مسئولان اداره گاز بسیار صریح اعلام کرده اند که هیچ گونه هماهنگی به صورت کتبی با اداره گاز برای کارشناسی نکرده و این عدم هماهنگی و سهل انگاری باعث وارد شدن خسارت مالی، جانی و روحی جبران ناپذیری به اینجانب و کلیه اعضا خانواده ام شده، به طوری که کلیه اعضای خانواده راهی بیمارستانهای شهدای یافت آباد، شهید چمران و شفاء یحیائیان تهران شده اند که حال برخی از آنها وخیم است.

شدت حادثه به قدری شدید بوده که قسمتی از ساختمان تخریب شده و بسیاری از لوازم منزل در آتش سوخته و در اثر شدت انفجار، شیشه چهار دستگاه ماشین سواری تاکسی پژو 405 ، سمند و پراید که متعلق به اعضای خانواده بوده خرد شده و یک دستگاه ماشین سواری همسایه در داخل خیابان پارک بوده زیر آوار 100 درصد از بین رفته است.

همه این موارد بر اثر سهل انگاری شرکت آب و فاضلاب منطقه و عدم هماهنگی با اداره گاز در هنگام شب که مردم خسته از کار روزانه در حال استراحت بوده اند اتفاق افتاده در حالی که اداره آب و فاضلاب اعلام داشته کار حفاری در ساعت هفت صبح انجام شده است. لذا امضاکنندگان گواهی می کنند، حفاری در هنگام شب انجام گرفته و اداره گاز بعد از حادثه متوجه شکستگی در لوله گاز شده و در ساعت 9 صبح روز بعد اقدام به تعمیر و بازسازی کرده است".

دختر خانواده که منزلش چند خانه آن طرفتر از خانه پدری است نیز به خبرنگار مهر گفت: برادرم محسن در بیمارستان به من گفت "وقتی مأمور آتش نشانی خیالمان را راحت کرد، خواستم آبگرمکن را روشن کنم که کبریت زدم و ناگهان همه جا آتش گرفت"؛ البته به خاطر اینکه گاز زیاد بوده، با هر اصطکاکی این اتفاق می افتاد.

الهه رضایی افزود: چیزهایی آسیب دیده شده که نمی توان گفت؛ برادرم دو میلیون تومان پول نقد برای پرداخت بدهی اش داشت که سوخته و طلاهای همسر برادرم نیست.

وی افزود: مجبور هستیم با آژانس از ورامین به دو بیمارستان تهران برویم که هزینه بالایی دارد، چند خودرو در آن ساختمان بوده که همه آسیب دیده، پول همین آژانسها و داروها زیاد است؛ شب اول که رفتیم بیمارستان گفتند دو میلیون تومان به حساب بریزید در صورتی که ما هر چه داشتیم، سوخته است و از افراد فامیل پول قرض می گیریم ولی این قضیه با 100 تا 200 هزار تومان حل نمی شود.

اشکالی ندارد که مسئولان از لحاظ مالی حمایت نکردند ولی حداقل همدردی کنند

دختر این خانواده حادثه دیده بیان داشت: اشکالی ندارد که مسئولان از لحاظ مالی حمایت نکردند ولی حداقل یک تماس بگیرند و همدردی کنند؛ از روز اول حادثه که به فرمانداری، شهرداری، آتش نشانی و... رفتیم به تمام آنها شماره خودم، پدرم و همسرم را دادیم ولی دریغ از اینکه یک بار تماس بگیرند و حالی بپرسند.

وی ادامه داد: آقای خانی مسئول آتش نشانی به من گفت "عصبی هستید"، به آقای خانی گفتم "زن برادرم داخل کوچه در حالی که آتش در جانش بود می دوید ولی هیچ کس نمی توانست کمکش کند؛ باید دیشب بودید و زن و بچه برادرم را می دیدید، آن وقت شما هم عصبی می شدید".

الهه رضایی یادآور شد: مسئول آتش نشانی در بعضی از سایتها گفته که حال هیچ کدام از مصدومان وخیم نیست؛ پس سه عضو خانواده که حالشان وخیم است و در بیمارستانند چه هستند؟ هر آن امکان مشکلات ریوی و خدای نکرده مرگ در انتظار آنهاست؛ مسئولان فقط حرف می زنند، شاید چند ماه دیگر جای دیگری این اتفاق افتاد، مسئولان باید بدانند که در قبال همه مسئول هستند، حتی در نوع حرف زدنشان.

سازمان آتش نشانی اداره آب را مقصر می داند

محمد خانیسرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین در نامه ای به ریاست کلانتری 12 مرکزی ورامین، اداره آب و فاضلاب ورامین را مقصر اعلام کرده است که متن نامه را می خوانید:

"بازگشت به نامه شماره 4/110100/6173/ 91 در تاریخ 27 آذرماه در خصوص آتش سوزی واقع در خیابان اسماعیلی، نبش کوچه شهید احمدی پور، منزل آقای علی اکبر رضایی، به استحضار می رساند که حادثه در مورخه 26 آذرماه ساعت 2:45 دقیقه صبح اتفاق افتاده که منجر به تخریب، آتش سوزی و مصدوم و مجروح شدن 9 نفر از ساکنین ملک شده است؛ توضیح اینکه، ملک مورد اشاره در دو طبقه و سه واحد مسکونی است.

علت حادثه، سهل انگاری در حفاری توسط عوامل سازمان آب و فاضلاب شهری ورامین و برخورد پاگت بیل میکانیکی به هنگام فعالیت، با لوله گاز شهری که باعث شکستگی و جدا شدن لوله گاز از اتصالاتش شده است و این مهم، منجر به نشت و انباشت گاز در داخل ساختمان و نهایتاً انفجار ملک موصوف شده است".

اداره آب: به اداره گاز خبر دادیم/ اداره گاز: آبفا مجوز نداشت!

مدیرعامل آبفا جنوب شرقی استان تهران در مورد این حادثه به خبرنگار مهر گفت: آب و فاضلاب مقصر نبوده است، قبلاً این موضوع روی آنتن تلویزیون رفته و دیگر نیازی نیست که به آن پرداخته شود!

منصور جنتی افزود: این موضوع به مجوز ربطی ندارد و مأموران آب و فاضلاب لوله را شکستند ولی آیا باید اداره گاز آن را درست می کرد یا نه؟ به اندازه کافی در این رابطه صحبت شده است؛ مأموران آب و فاضلاب به اداره گاز خبر داده بودند که لوله شکسته است و باید آنها همان روز آن را درست می کردند نه اینکه کاری نکنند که آن حادثه اتفاق بیفتد.

مدیرعامل آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران بیان داشت: اگر اداره آب و فاضلاب مجوز داشت بیل به آن برخورد نمی کرد؟! درست است که مأموران آبفا لوله گاز را شکستند ولی اداره گاز باید آن را درست می کرد.

وی ادامه داد: مأموران اداره گاز و آتش نشانی به آنجا آمدند و هیچ کدام کاری انجام ندادند و این موضوع صورتجلسه شده که گفته اند این لوله نشکسته است و به کارتان ادامه دهید.

جنتی تصریح کرد: خسارتهای وارده به این خانواده از طرف آبفا، آتش نشانی و اداره گاز پرداخت می شود و انشاءالله سعی می شود که این کار سریعتر انجام شود.

رئیس اداره گاز شهرستان ورامین نیز به مهر گفت: این اتفاق به خاطر مشکلی است که از طرف سازمان آب رخ داده و از طریق حقوقی پیگیر این موضوع هستند؛ لوله گاز زیر خاک است و تا کسی به آن صدمه نزند گاز نشت نمی کند، اگر مأموران آب و فاضلاب گفته بودند که این لوله نشت دارد، آن را تعویض می کردیم ولی بعد از انفجار نمی توان کاری کرد.

سید محسن نائل افزود: اقداماتی که انجام داده ایم به این صورت بوده که بعد از اینکه گاز را قطع کردیم، لوله تعمیر شد که از لحاظ مسائل بیمه ای و حقوقی پیگیر این قضیه هستیم.

رئیس اداره گاز ورامین ادامه داد: آب و فاضلاب مقصر است که باید مجوز حفاری را از اداره گاز می گرفت؛ اگر مأموران آب و فاضلاب از اداره گاز مجوز گرفته بودند، نقشه را به آنها می دادیم و یک نفر به عنوان ناظر آنجا می رفت و اگر هماهنگی شده بود این مشکل به وجود نمی آمد؛ رئیس آبفا اگر با این اداره تعامل داشتند این اتفاق نمی افتاد چون لوله گاز را به آنها نشان می دادیم و یک نفر مأمور آنجا می گذاشتیم تا این اتفاق نیفتد.

وی اضافه کرد: بارها تأکید کرده ایم که هر گونه حفاری مجوز می خواهد و وقتی در آن منطقه لوله گاز باشد باید با وسایل دستی حفاری کنند ولی این آقایان هنگام شب شروع به کار کرده اند و به اداره گاز اطلاع نداده اند؛ البته همیشه هماهنگ بوده ایم و نمی دانم این دفعه چرا هماهنگی نکرده و نشتی زیر زمین را اطلاع نداده بودند؟!

بی سرپناهی و مضیقه مالی خانواده رضایی/ مسئولین به یاری بشتابند



پاسکاری آتشین مسئولان ادارات مختلف آب و گاز و آتش نشانی در حالی ادامه دارد و هیچ کدام کوتاه نمی آیند که هر سه اداره در این انفجار مقصرند؛ آبفا که به طور رسمی مقصر شناخته شده و مجوز کتبی هم از اداره گاز برای حفاری نداشته، مأموران اداره گاز قبل از انفجار آمده اند و اطمینان داده اند که خطری نیست، شامه مأمور آتش نشانی نیز اصولا بویی احساس نکرده و دستور آسایش شبانگاهی داده تا نیم ساعت بعد باعث فاجعه ای مهیب شود.

پدر خانواده حادثه دیده در این انفجار به خبرنگار مهر گفت: مأموران آب و فاضلاب انکار کرده اند که در آن روز حفاری می کردند در صورتی که خودم به آنها وسایل گرمایشی دادم و ظاهراً ماموران آبفا با اداره گاز هماهنگ نکرده بودند.

علی اکبر رضایی افزود: وقتی همه بوی گاز را تشخیص می دهند آیا مأمور آتش نشانی نباید بوی گاز را تشخیص بدهد؟ مأمور آتش نشانی می گوید "شامه ام ضعیف است و دستگاه نداریم که تشخیص دهیم گاز پخش شده است و اگر ناراحتید تا صبح منتظر باشید"؛ به راستی اگر آقای "ر" آن شب اجازه نمی داد در خانه بمانیم، هیچ مشکلی پیش نمی آمد و فقط خسارت مالی بود.

وی تأکید کرد: الان جایی برای سکونت نداریم؛ یکسری از بچه ها که بیمارستان هستند و بقیه خانواده یک شب به خانه خواهرم و یک شب به خانه دخترم می رویم؛ هیچ کدام از مسئولان کار خاصی نکرده اند و همه منتظر همدیگر هستند که ببینند چه کسی مقصر است.

پدر بزرگ حسین رضایی که در بیمارستان بستری است، در اینجای سخن با گریه گفت: نوه کوچکم می گوید، بابا علی مرا مرخص کنید و به خانه ببرید، می خواهم دوچرخه سواری کنیم ولی نمی داند که بابا علی دیگر خانه ندارد! نمی دانم باید چه کار کنم! هیچ کس به داد ما نمی رسد، حتی کسی نگفت که شما پول دارید یا نه؟ الان آتش نشانی گفته که این وسایل را از خانه ببریم، این وسایل را کجا ببریم؟

پسر کوچک خانواده نیز به مهر عنوان داشت: هنوز هم که وارد خانه می شویم وقتی در را می بندیم، چهار ستون خانه می لرزد و هنوز هم امکان فرو ریختن خانه وجود دارد؛ خانه در حال تخریب است و اگر عابری رد شود و خانه فرو بریزد معلوم نیست که چه کسی جوابگو است.

مصطفی رضایی ادامه داد: چه کسی باید هزینه مداوای خانواده و سرپناهی برای ما را تأمین کند؟ پدرم نزدیک به 12 سال است که بازنشسته شده و شغل دومی ندارد، هر جا هم برای اجاره خانه می رویم، قیمتهای بالایی باید بپردازیم.

وی تصریح کرد: حداقل در این یک هفته باید مسئولان سری به ما می زدند و می گفتند که مخارج ما از کجا تأمین می شود؟ اداره آب و فاضلاب به عنوان مقصر، باید علی الحساب مبلغی را پرداخت می کرد؛ در تمام صحبتهایی که مسئولان می کنند این اتفاق را بی سابقه می دانند ولی با اینکه می گویند بی سابقه است ولی اهمیتی نمی دهند.

گفتنی است، حسین دهقان معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان ورامین در پی بیش از 10 تماس تلفنی خبرنگاران مهر از ظهر روز شنبه دوم دی ماه تا شامگاه یکشنبه سوم دی ماه، هر بار به دلیل حضور در جلسه در ساعات اداری و غیر اداری، حاضر به پاسخگویی در خصوص این انفجار و مسائل مربوط به خانواده رضایی نشد.

به هر تقدیر، با توجه به وخیم بودن حال سه عضو این خانواده بر اثر سوختگی و مشکلات ریوی که رفته رفته برایشان در حال شدت گرفتن است و همچنین شوک عصبی به مادر خانواده و اوضاع نامعلوم خانه و زندگی آنها، جا دارد مسئولان ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان ورامین و اداره آبفا که مقصر این حادثه شناخته شده، دست در دست شهرداری که آتش نشانی زیرمجموعه این نهاد است و اداره گاز ورامین، به فکر تأمین منابع مالی و مسکونی به صورت علی الحساب برای این خانواده باشند تا "رضایی"ها کمتر درد جانگداز این حادثه شوم را احساس کنند.

علیرضا مهدی زاده/ فاطمه قره چایی



عکس: مریم نادری