آغاز دور جدید برخورد با اراذل و اوباش در پایتخت/ اراذل به زانو درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پلیس پایتخت در راستای اجرای طرح امنیت محله محور از شب گذشته اجرای دور جدید برخورد با اراذل و اوباش و زورگیران را در مناطق مختلف تهران آغاز کردند. در عملیاتی که از روز گذشته آغاز شد و تا بامداد امروز ادامه داشت، تعداد زیادی از اراذل و اوباش سطح دو و سه با اقدامات اطلاعاتی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

در این عملیات از جمله تعدادی از اراذل و اوباش منطقه نظام آباد که اقدام به ایجاد ناامنی در محلات کرده بودند از سوی ماموران شناسایی و دستگیر شدند.

گفتنی است پس از انتشار فیلم زورگیری 4 سارق خشن از یک شهروند در فضای مجازی، آیت الله آملی لاریجانی خواستار برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش و زورگیران شد و از نیروی انتظامی خواستار برخورد قاطع ترشد.

پس از سخنان رئیس دستگاه قضا، سردار رادان جانشین رئیس پلیس کشور از برخورد قاطع با اشرار خبر داد و گفت: پلیس با این افراد شوخی ندارد و دور جدید برخورد با این افراد به زودی آغاز می شود.