از سینماگرشدن با استخاره تا آخوند چینی!

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره فیلم عمار در حالی دیشب در سینما فلسطین تهران آغاز به کار کرده که این مراسم با حاشیههای زیادی همراه بود.
- یکی از نکات قابل توجه در جشنواره فیلم عمار حضور قابل توجه حاضران در سالن بود که این حضور در مقایسه با سال گذشته حاکی از آن بود که عماریها در یک سال گذشته خیلی پرجمعیتتر شدهاند.
- حضور تصویری صادق آهنگران و خوش آمدگویی او به حاضران در سالن برای شروع جشنواره فیلم عمار آغاز خوبی بود. ارتباط او از طریق فیلم کوتاه که میتوان به عنوان حضور معنوی این خواننده دوران انقلاب و جنگ از آن یاد کرد، دیدنی بود.
- صحبتهای مادران شهید مهدی رجب بیگی ، محمد بابایی، محمد رضاکرم، غلامعلی بیچک درباره مسائل فرهنگی و سینما در یک فیلم کوتاه از نکات بسیار جالب توجه بود. در بخشی از این فیلم از مادران این شهدا درباره کیفیت فیلمهایی که برای فرزندانشان ساخته شده بود پرسیدند.
اغلب مادران درباره کیفیت فیلمها و همچنین ضرورت ساخت آثاری از این دست در جهت فرهنگسازی صحبت میکرند اما آنچه در این بین قابل توجه بود صحبتهای مادر شهید مهدی رجب بیگی بود. این مادر شهید درباره فیلمی که درباره فرزندش ساخته شده بود گفت: فیلم را دیدم خوب بود اما بازیگری که نقش مهدی را بازی می کرد خیلی مصنوعی بود و اصلا مظلومیت پسرم در این فیلم دیده نشد مهدی خیلی مظلوم بود و خیلی مظلوم رفت.
- یکی از بخشهای دیگر این جشنواره مراسم تقدیر از بهزاد بهزادپور کارگردان فیلمهای سینمایی "شب آفتابی" و خداحافظ رفیق" بود. قبل از برگزاری این مراسم فیلم کوتاهی روی پرده رفت که فرج الله سلحشور، یوسفعلی میرشکاک و برخی دیگر از فیلمسازان درباره او سخن گفتند.
بهزاد پور در بخشی از صحبتهای خود در فیلم کوتاهی که به منظور معرفی وی ساخته شده بود به دلایل کار در حوزه سینما اشاره کرد و گفت: من در طول تمام سالهای فعالیت خود به تئاتر به عنوان هنری ریشه دار علاقه داشتم. زمانی که در حوزه هنری هم بود درعرصه تئاتر فعالیت می کردم اما به یکباره به ماگفتند که عرصه سینما خالی است و باید فعالیت هایمان روی سینما متمرکز شود. من در آن دوران اصلا علاقه نداشتم وارد این عرصه شوم یادم هست که درباره این حضور استخاره کردم و جواب استخاره خوب آمد اما به من گفت که راه مشکلی درپیش داری. بنابراین من به ضرورت وارد سینما شدم.
- پس از پایان این فیلم پدر و مادر شهید محمد رضاکرم به همراه نادر طالب زاده و محمد گلریز روی صحنه آمدند و مراسم تقدیر از بهزادپور را به جا آوردند.
بهزاد پور پس از دریافت لوح تقدیر خود پشت تریبون آمد و گفت: اصلا شایستگی محبتی را که به من دارید، ندارم. زمانی که وحید جلیلی به من گفت بیایم به او گفتم که آنگونه که باید در این عرصه خدمت نکرده ام و شایستگی چنین تقدیری را ندارم چون کارهایی را که باید انجام می دادم هنوز مانده و برای من حضور در این جمع خیلی سخت بود چون مدت زیادی از مجامع دور بودم.
این کارگردان در ادامه با اشاره به این مطلب که چرا بازیگری را کنار گذاشته است گفت: هنر بازیگری خلوت مرا از من میگرفت برای همین تصمیم گرفتم بازیگری را کنار بگذارم چون دوست نداشتم خلوتم از من گرفته شود.در پایان صحبت ها هم سخنی ندارم جز اینکه برای من دعا کنید تا در بستر مرگ نمیرم بلکه به مقام رفیع شهادت نائل شوم.
- رحیم مخدومی نویسنده و داستاننویس یکی دیگر از افرادی بود که مورد تقدیر قرار گرفت. نادر طالبزاده، ابراهیم فیاض و مادران شهید مهدی رجببیگی و محمد بابایی روی صحنه آمدند و این مراسم را به جا آوردند.
رحیم مخدومی پس از دریافت لوح خود گفت: حضور من در این محفل نه از باب تجلیل شدن است بلکه من اینجا آمدهام تا از جشنواره عمار و این کار مقدس تقدیر کنم. حضرت امام خمینی (ره) یکی از موقعیتهایش در مواجهه با رزمندگان اسلام که معروف است این بود که میگفت در برابر رزمندگان اسلام احساس کوچکی میکند و اگر بخواهید ذرهای از آن احساس را حس کنیم باید پای خاطرات آن رزمندگان بنشینم و من این روزها بخشهای کوچکی از این حس را در مصاحبههایم با رزمندگان دیدم.
این داستاننویس در صحبت های خود با اشاره به خاطرهای گفت: حاج مرتضی حاج باقری میگوید با پسر خالهام به جنگ رفتیم و او شهید شد پس از آن با پسرداییام به جنگ رفتم و او نیز شهید شد. در مأموریت بعد دستم قطع شد و پایم به شدت مجروح شد مادرم به عیادتم آمد و من را که دید رو به قبله کرد و گفت خدایا شکر که از ما هم پذیرفتی.
- در میان فیلم هایی که پخش شد، یک فیلم بود به نام "آخوند چینی . کام" این فیلم نگاهی به گسترش دین اسلام در جهان داشت که روحانی موردنظر با شیرینی خاصی دلایل خود از یادگرفتن زبان چینی را گفت. او در تکه هایی از صحبت های خود درباره دلایل تبلیغ دین اسلام گفت: چین جمعیتی بیش از یک میلیارد دارد و تبلیغ دین اسلام در میان این جمعیت کار بزرگی است به همین دلیل سختی را به جان خود خریدم و زبان چینی یاد گرفتم . این روحانی در پایان دعایی به زبان چینی کرد که با تشویق حاضران در سالن مواجه بود.
- فیلم دیگر که بخش هایی از آن روی پرده رفت فیلمی درباره داریوش رضایینژاد شهید هسته ای بود که داستان ترور و شهادت اش از زبان همسر و عکس العمل های آرمیتا دختر این شهید را نشان می داد. بخش های مختلف این فیلم و روایت چگونگی شهادت او احساس برانگیز بود. آرمیتا بار دیگر در این مراسم هم گریه حاضران را درآورد.
- در بخش دیگری از مراسم، شهر ایذه به عنوان بهترین اکران کننده مردمی جشنواره عمار در دوره قبل انتخاب شد. در این بخش، مسئول اکران مردمی این شهر از خاطرات آغاز راهاندازی اکران فیلمهای جشنواره عمار صحبت کرد.
- پخش فیلم انیمیشن "نبرد خلیج فارس" پایان بخش این برنامه بود.
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