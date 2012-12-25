موفقیت محققان کشور در تولید یک ماده استراتژیک برای صنایع پیشرفته

دکتر حمزه شامانی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، نانو کرین تیوب (CNT) را از جمله مواد استراتژیک دانست و افزود: به دلیل آنکه سنتز (تولید) این ماده بسیار سخت و دشوار است، قیمت هر گرم آن در نوع تک لایه بیش از 250 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه قیمت این محصول استراتژیک از طلا گران‌تر است، اظهار داشت: با اجرای پروژه‌ای در این زمینه موفق به تولید نانو کربن تیوب با خلوص بالا و در مقیاس صنعتی شدیم.



شامانی با اشاره به کاربردهای این ماده، خاطر نشان کرد: نانو لوله‌های کربنی در بسیاری از صنایع چون در صنایع بتن، تولید میکروچیپ‌ها، IC ها، نانو حسگرهای بسیار دقیق، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع هوافضا کاربرد دارد.



مجری طرح با بیان اینکه از این ماده محصولات متنوعی تولید شده است، خاطر نشان کرد: با استفاده از این نانو کربن تیوب موفق به تولید جاذبهای گازهای سمی شدیم.



مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو فناوران فاتح کیمیا با اشاره به ویژگیهای این نانو جاذبها، یادآور شد: نانو جاذبهای تولید شده دارای پایداری بالا و با قدرت بالا قادر به جذب گازهای سمی هستند.



به گفته شامانی این نانو جاذبها در صنایع بزرگی چون پتروشیمی کاربرد دارد.