به گزارش خبرنگار مهر، قصه‌های این کتاب بر اساس نهج‌البلاغه انتخاب شده و با تصویرهای رنگی که سیدحسام‌الدین طباطبایی آنها را کشیده، کتابی جذاب را شکل گرفته است.

همانطور که از نام کتاب پیداست در این اثر 12 قصه با زبانی ساده برای کودکان نوشته شده تا هم با شخصیت امیر مومنان بیشتر آشنا شوند هم اینکه نکات آموزنده داستان‌ها را یاد بگیرند.

یار روزهای سخت، کسی که می‌آید، ابوذر صحرانشین، من همانم که بودم، راه و چاه، حکایت آن مروارید، عقیل و آهن و سرخ، آن مرد پیشگو، ناله مرغابی، مردی که از بازار گذشت و ... عنوان برخی داستان‌های کتاب است.

سعی شیخی در بازنویسی داستان‌ها بر این بوده که آثار کوتاه باشند و از حوصله مخاطب خارج نشود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: امام علی (ع) از تبعید باخبر شد. آنقدر گریه کرد که ریشش تر شد. با غصه گفت: با یار پیغمبر خدا این‌ طور رفتار می‌کنند؟ همه ما از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم.

آن وقت خودش با برادرش عقیل، دو پسرش امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و عده‌ای از یاران حرکت کردند. از شهر بیرون رفتند و با عجله خودشان را به ابوذر رساندند....

این کتاب 152 صفحه‌ای در شمارگان 2200 نسخه و قیمت 12500 تومان منتشر شده است.