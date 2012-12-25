حال چاوز رو به بهبودی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حال "هوگو چاوز" پس از پشت سرگذاشتن عمل جراحی در کوبا رو به بهبودی است و وی تمرینات ورزشی خود را آغاز کرده است.

مقامات رسمی ونزوئلا در حالی شب گذشته این خبر را منتشر کردند که در روزهای گذشته شایعات مختلفی در مورد وضعیت عمومی چاوز منتشر شده بود.

در همین رابطه "نیکلای مادورو" معاون ریاست جمهوری ونزئلا از گفتگوی تلفنی خود با چاوز خبر داد و گفت که رئیس جمهور ونزوئلا مشغول پیاده روی و انجام ورزش است.

روز گذشته همچنین "ارنستو ویلگاس" وزیر اطلاع رسانی ونزوئلا از بهبود نسبی حال چاوز خبر داده بود.

چاوز دو هفته قبل برای انجام چهارمین عمل جراحی به کوبا رفت و در این مدت خبری از سلامت وی منتشر نشده بود.