عرضه رمان «محمد» در بازارهای جهانی بعد از تعطیلات ژانویه

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «محمد» نوشته ابراهیم حسن‌بیگی با ترجمه شقایق قندهاری از ایران و ویراستاری الینور اوکالان از ایرلند بعد از تعطیلات ژانویه از سوی یک ناشر ایرانی - انگلیسی به چاپ خواهد رسید.

نسخه فارسی رمان «محمد» از سوی انتشارات مدرسه در ایران منتشر شده بود و هم اکنون نسخه انگلیسی آن از سوی یک نمونه‌خوان آمریکایی به نام سیمون جانسون در حال ویرایش نهایی است.

ترجمه انگلیسی این رمان به زودی در 345 صفحه از سوی انتشارات «شمع و مه» (candle & fog) به قیمت 19.5 دلار آمریکا برای نسخه چاپی و 7.5 دلار برای نسخه الکترونیکی در تمام دنیا عرضه خواهد شد.

جلد ایرانی کتاب

کتاب «محمد» بعد از تعطیلات ژانویه به بازارهای جهانی عرضه می‌شود و برای فروش روی وب‌سایت آمازون هم قرار خواهد گرفت.

این رمان داستانی از زندگی پیامبر بزرگ اسلام از زبان مردی یهودی است و انتشار آن تلاشی در جهت معرفی هرچه بیشتر پیامبر عشق و رحمت به مردم سراسر جهان به شمار می‌رود.

داستان رمان «محمد» از جایی آغاز می‌شود که فردی از قوم یهود مأمور می‌شود تا درباره پیامبر ظهور کرده در مکه تحقیق کند. این فرد یهودی بعد از سفر به مکه در این شهر مستقر می‌شود و رمان با حالتی گزارش‌گونه، مطالبی را درباره اتفاقات، مبارزات و جنگ‌های پیامبر (ص) ارائه می‌کند.