صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران در ایلام با 34 درصد رشد همراه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز همتی اظهار داشت: از ابتدای سال 91 تاکنون 24 واحد تولیدی استان موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته اند .

وی با اعلام این مطلب اعلام کرد: این پروانه ها برای فرآورده هایی از جمله بسته بندی (قند، شکر، نمک، تخمه آفتابگردان، سویا)، آب آشامیدنی بسته بندی شده، عایق رطوبتی، پنل رسی سبک غیر باربر، آجر رسی، کنسرو لوبیا چیتی، کنسرو ماهی، آب معدنی بسته بندی شده، دوغ، ماست کم چرب و پرچرب، سوسیس، کالباس، همبرگر مخصوص، سویا برگر، کباب لقمه، کلوچه مغز دار و کیک ساده، خیارشور و موزاییک صادر شد .

همتی همچنین افزود: در همین مدت 7 مجوز استفاده از علامت استاندارد برای محصولاتی مانند خیارشور، شیر پاستوریزه، ماست، کالباس و میلگرد گرم نوردیده در سایزهای مختلف صادر شد .

وی در پایان عنوان کرد: در 9 ماهه امسال 34 پروانه کاربرد علامت استاندارد که در سال های گذشته صادر شده اند تمدید شده است .

کارگاه فیلمنامه نویسی در انجمن سینمای جوانان ایلام برگزار می شود

دوره یک ماهه فیلمنامه نویسی زیر نظر علی شکری، فیلمنامه نویس و یکی از نویسندگان مطرح تئاتر استان ایلام در انجمن سینمای جوانان برگزار می شود .

وی ادامه داد: گرچه در این دوره کوتاه مدت کشف استعدادها کمی دشوار و ناممکن است اما به واقع دور از دسترس نیست که ایده های هنرجویان وارد مرحله ای جدید شود و حتی در آینده برخی از طرح ها در صورت ایجاز و پختگی تبدیل به فیلمنامه ای مستقل شود .

شکری که در کارنامه هنری اش فیلمنامه سریال هانا و فیلم اکس تازی دیده می شود، اظهار داشت: عادات نوشتن، مطالعه موردی فیلم ها، ایده و طرح، اهمیت مکان و زمان در فیلمنامه، ساختار یک متن، دیالوگ نویسی و... از مباحث اصلی این کارگاه است .

برنامه‌ریزی ستاد تسهیلات سفر استان ایلام برای نوروز 92

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایلام از برنامه‌ریزی ستاد تسهیلات سفرهای این استان برای نوروز 92 به منظور میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی خبر داد .

علی قاسم‌پور اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفرهای استان با حضور رئیس، دبیر و اعضای ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان در تنگه ارغوان شهر ایلام افتتاح می‌شود .



وی افزود: برپایی نمایشگاه معرفی جاذبه‌های گردشگری، معرفی صنایع دستی و سوغات محلی و شیرینی‌های سنتی و سیاه چادر محلی در موزه مردم‌شناسی و موزه عمارت فلاحتی شهر ایلام و مراکز شهرستان‌های استان از برنامه‌های ستاد است .



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ایلام ادامه داد: همچنین جشن نوروز بر اساس سنت‌ها و باورهای استان همزمان با تحویل سال نو در میادین اصلی شهر ایلام و تمامی شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد .

برپایی نمایشگاه گردشگری جنگ در ایلام

بر اساس برنامه‌ریزی‌های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام، همزمان با نوروز92نمایشگاه گردشگری جنگ برپا خواهد شد .

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: این نمایشگاه به همراه اجرای هنرهای تجسمی در محل یادمان‌های دوران دفاع‌مقدس برگزار می‌شود .

علی قاسم‌پور افزود: استان ایلام با توجه به معرفی به عنوان یکی از مقاصد کاروان‌های راهیان نور می‌تواند یکی از انواع مختلف گردشگری را برای علاقه‌مندان برنامه‌ریزی و ارائه کند که از آن به گردشگری جنگ یاد می‌کنند .

وی تصریح کرد: گردشگری جنگ به عنوان یکی از پتانسیل‌های توسعه در استان ایلام دارای جایگاه ویژه‌ای است که شهرستان مهران با توجه به وجود عملیات‌های مختلف و یادمان‌های دفاع مقدس در آن می‌تواند به عنوان یکی از مراکز بسیار پر رونق گردشگری جنگ در کشور مطرح شود .