طرح مقاوم سازی غیرسازه ای 100 مدرسه شرق گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی عصر دوشنبه در جلسه بررسی برنامه سالجاری مدیریت بحران استان گفت: هزینه مقاوم سازی غیرسازه ای هر واحد آموزشی 30 میلیون ریال بود که 50 درصد آن توسط اداره کل مدیریت بحران استان گلستان و 50 درصد نیز توسط آموزش و پرورش تامین و هزینه شد.

وی اضافه کرد: درسال تحصیلی جاری نیز پیشنهاد مقاوم سازی غیرسازه ای مدارس دیگر نیز به مدیریت این اداره کل ارائه شده که به محض دریافت اعتبار، این پروژه در شهرستانهای دیگر استان تداوم خواهد یافت.

سمیعی با اشاره به مفهوم مقاوم سازی غیر سازه ای تصریح کرد: درطرح مقاوم سازی غیرسازه ای مدارس، اجسام متحرک موجود در مدارس و کلاس های درس به دیوارها، سقف، میز یا زمین با استفاده از "پیچ و پنس"ثابت شده و به برخی اقلام ایمنی و امداد و نجات مجهز می شوند تا در موقع حوادث پیش بینی نشده به ویژه زلزله، میزان خسارات به حداقل برسد.

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان با اشاره به نقش حساس روابط عمومی گفت: باید از تمامی امکانات و تجهیزات موجود برای ارتقای این بخش بهره برد و نیروهای این مجموعه نیز درتقویت و توانمند سازی هر چه بیشتر این قلب تپنده همراهی کنند.

به گفته وی؛ بی توجهی به روابط عمومی در این مدیریت نفی مستندسازی و همه تلا شهایی است که در این مدیریت انجام می پذیرد.

وی با اشاره به فعالیت های گسترده در مجموعه مدیریت بحران استان تصریح کرد: حیف است این همه تلاش انجام گیرد، اما نتوان آن را به جامعه اداری و عموم مردم منعکس کرد.