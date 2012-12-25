50 درصد مشکلات ترافیکی شهر سنندج مربوط به ناتوانی مدیران و اعضای شورای ترافیک است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل دوشنبه شب در جلسه ویژه شورای ترافیک شهرستان سنندج اظهار داشت: در جلسات شورای ترافیک شهرستان سنندج دستورالعمل هایی برای حل معضل ترفیک شهر سنندج تدوین می شود اما مسئولان توانایی اجرایی کردن آن را نداشته و از اجرای آن هراس دارند.

وی افزود: سرعت اجرای طرح های ترافیکی در سطح شهر سنندج مطلوب نیست و عملکرد شورای ترافیک شهرستان سنندج در این حوزه به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و به همین دلیل باید در این بخش تجدیدنظر جدی از سوی مدیران این بخش صورت گیرد.

فرماندار سنندج به بحث دوربین های کنترل ترافیک که قرار است در خیابان های سطح شهر نصب شوند اشاره کرد و ادامه داد: نصب این دوربین ها ممکن است زمان بر باشد و در حال حاضر باید با ارائه راه حل های زود بازده و مقطعی ترافیک را کنترل کرد.

میرزایی اصل در ادامه یادآور شد: تمام مسئولان باید با جدیت هرچه‌ بیشتر برای رفع این مشکل تلاش کنند و بدون شک برگزاری جلسه ویژه برای رفع ترافیک سنندج با دستور مستقیم استاندار کردستان نشان از نارضایتی بالای مردم در این خصوص دارد.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: امیدواریم برای رفع مشکل ترافیک سنندج تصمیمات کارشناسی دقیقی گرفته شود و طی روزهای آینده با اجرایی کردن طرحی منسجم برای معضل ترافیکی سنندج تا حدودی این معضل را حل کرد.

گفتنی است جلسه ویژه شورای ترافیک شهرستان سنندج به دستور استاندار کردستان با حضور تمامی اعضای این شورا برگزار شد و در آن مهمترین مسائل حوزه ترافیک در مرکز استان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.