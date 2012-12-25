  1. بین الملل
۵ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۲

آخرین اخبار مصر/

دعوت اخوان از مخالفان برای گفتگو/نتایج نهایی همه پرسی امروز اعلام می شود

دعوت اخوان از مخالفان برای گفتگو/نتایج نهایی همه پرسی امروز اعلام می شود

اعلام نتایج رسمی و نهایی همه پرسی قانون اساسی مصر در بعد از ظهر امروز و دعوت اخوان المسلمین از جبهه نجات ملی برای گفتگو از آخرین اخبار این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیته عالی انتخابات ناظر بر همه پرسی قانون اساسی جدید مصر اعلام کرد که عصر امروز نتایج نهایی و رسمی همه پرسی اعلام خواهد شد.

"سمیر ابوالمعاطی" رئیس کمیته مذکور در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: نتایج نهایی و رسمی همه پرسی قانون اساسی که در 27 استان برگزار شد ساعت 19 به وقت محلی اعلام خواهد شد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که این کمیته طی دو روز گذشته به شکایات مخالفان و سازمانهای حقوق بشری درباره روند برگزاری همه پرسی رسیدگی کرده است.

اخوان المسلمین و شماری از رسانه های مصری یکشنبه نتایج غیرنهایی همه پرسی را اعلام کردند و از موافقت 64 درصدی رای دهندگان با قانون اساسی جدید این کشور خبر دادند.

المصری الیوم نیز گزارش داد : "سعد الکتاتنی" رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین از "محمد البرادعی"، "حمدین صباحی"، "عمرو موسی"، "السید البدوی" رهبران جبهه نجات ملی، ائتلاف اصلی مخالفان قانون اساسی مصر خواست که به گفتگوی ملی روی بیاورند و  نشست گسترده ای را برگزار کنند.

وی اظهار داشت این نشست برای بررسی طرح انتخابات آتی مصر و حل بحران سیاسی کنونی کشور یک ضرورت است.

جبهه نجات ملی اعلام کرده است با وجود موافقت بیش از 60 درصدی با قانون اساسی جدید مصر، با این قانون مخالف است و به مبارزات خود برای تغییر آن ادامه خواهد داد.

کد مطلب 1774993

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